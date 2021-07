IGRAČKE ZA NAPOLJE: Super zabavane za igranje u pesku + korisne za razvijanje kreativnosti!

Leto znači više vremena napolju, više igranja u pesku išli ili ne na more. Klincima malo šta drži pažnju, ali ovakve igračke će im zasigurno biti dugo zanimljive, jer će sa njima moći da se igraju različitih igara, da ispolje svoju kreativnost i razvijaju je. Iako su ovakve igračke interesantnije dečacima, verujte i devojčicama će u društvu biti zabavno da se igraju njima – pogledajte ih OVDE i OVDE.

Mališani jednostavno obožavaju igračke građevinske mašine, naročito one koje zaista mogu da rade sve kao one velike prave. Jedna od takvih igračaka je BAGER na daljinski. Bager-igračka je napravljen od metala i plastike njegovo kretanje se kontroliše pomoću daljinskog upravljača. To ne samo da je zabavno za decu, već je i izuzetno korisno: oni će tako će raditi na koordinaciji pokreta, a istovremeno će i razvijati i svoju maštu jer će moći stvarno da naprave nešto od onoga što prenesu ovim bagerom (od peska, zemlje itd.). Ovo je takođe igračka koja podstiče na interakciju sa drugom decom i na dogovore o raspodeli „posla“ kada grade svoj željeni peščani objekat.

Isto je i sa igračkom buldožerom: sjajan je za igranje u dvorištu, na plaži, parku, u pesku, po zemlji, na kamenčićima. Njime se takođe upravlja pomoću daljinskog, što će deci biti super zabavno, i iz istih razloga korisno kao upravljanje bagerom: vaši mališane će vežbati svoje prstiće, svoje moždane vijuge i plus će razvijati maštu.

