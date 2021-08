Dermatolog otkriva: Idealan sastojak za negu lica je...

Čuli ste da vašoj sestri, drugarici, uticajnoj influenserki odgovaraju proizvodi sa hijaluronskom kiselinom, kolagenom, ili vitaminom C, ali kako da znate koji sastojak prija vašoj koži? Usput ste pokupili termin „aktivni sastojci“, ali ni to vam nije sasvim jasno. Aktivni sastojci su oni za koje je naučno dokazano da imaju dejstvo i dovode do ciljanih promena i za koje se zna tačna koncentracija koja će do tih promena dovesti. O ulogama ovih sastojaka i tome kako da prepoznate koji je odgovarajući za vašu negu, govori dermatološkinja dr Jasmina Vikalo.

Hijaluron – najcenjeniji sastojak prema mišljenju dermatologa

Hijaluron se svrstava u top tri sastojka prema mišljenju dermatologa. Šta je tajna ovog polisaharida?

foto: Promo

„Hijaluronska kiselina je vrsta šećera. Sastavni je deo potkožnog vezivnog tkiva i u koži se ponaša kao sunđer koji upija vodu, povećava svoju zapreminu i tako daje volumen neophodan za zdrav i jedar izgled. Za lokalnu upotrebu obično se koristi so hijaluronske kiseline natrijum-hijaluronat, u različitim oblicima – u vidu krema, ampula, seruma i maski. Namenjena je svim tipovima kože, a savršen je preparat za suvu, dehidriranu kožu“, pojašnjava dr Vikalo.

Kada je reč o kombinaciji s drugim sastojcima, dr Vikalo preporučuje hijaluronsku kiselinu sa niacinamidom ukoliko imate kožu koja je sklona aknama, ali je ujedno dehidrirana. Takođe, retinol sa hijaluronom je odlična kombinacija, jer sprečava isušivanje i perutanje kože usled nanošenja retinola.

Ukoliko vašem licu nedostaje mladalačke svežine, u dm drogerijama možete da pronađete proizvode sa hijaluronskom kiselinom poput dnevne i noćne kreme brenda L’Oreal Paris iz Hyaluron Specialist linije, ili HADA LABO TOKYO 3D super hidratora. U jačoj koncentraciji u vidu ampula, tu je Balea Beauty Effect lifting tretman. Hijaluronsku kiselinu možete pronaći i u formi maski, kao što je MBeauty Hyaluronic serum maska za lice u maramici.

foto: Promo

Vitamin C za kožu punu života

Vitamin C prepoznat je kao čest „anti-age“ sastojak i moćan antioksidans koji neutrališe slobodne radikale koji izazivaju oksidativni stres u koži, a koji potom dovodi do njenog prevremenog starenja. Baš kao hijaluronska kiselina, i vitamin C je odgovoran za proizvodnju kolagena u ćelijama, što pomaže u održavanju strukture kože i odlaganju znakova starenja.

„Vitamin C štiti kožu od UV zračenja i umanjuje efekte fotostarenja, ometa hiperprodukciju pigmenta melanina i tako smanjuje fleke. Na kraju umanjuje crvenilo kroz antiupalni efekat. Siguran je za gotovo sve tipove kože i samo u retkim slučajevima, pri višim koncentracijama, kod ljudi sa hipersenzitivnom kožom može da izazove blage iritacije“, ističe dermatološkinja i dalje objašnjava poželjne i nepoželjne kombinacije ovog aktivnog sastojka:

„Kombinujte Vitamin C s vitaminom E jer su zajedno još efikasniji. U kombinaciji sa ferulinskom kiselinom, vitamin C je još bolji u prosvetljavanju fleka. S druge strane, nemojte mešati vitamin C sa retinolom, AHA kiselinama i niacinamidom, kako zbog mogućih iritacija kože, tako i jer ujedno umanjuju njegovo dejstvo.“

Proizvodi u kojima je dominantan vitamin C su – NEOGEN serum za lice koji sadrži čak 22 odsto ovog vitamina. Tu je i coxir VITA C dnevna krema, a za blistav i osvežen ten idealan je Balea gel za umivanje lica sa vitaminom C. Sve njih takođe možete da potražite u dm drogerijama.

foto: Promo

Aloja vera – kada priroda neguje lice

Za hidriranu kožu ključ je zadržavanje vode. Kako se s godinama ona prirodno smanjuje, potrebno je upotrebljavati sastojke koji vezuju vodu u našem organizmu. Baš jedan takav je aloja vera, poznata po tome što sadrži visok procenat vode, hidrira kožu i ima sposobnost da zadržava vodu unutar kože zbog obilja polisaharida u svom sastavu.

„Aloja vera formira zaštitni sloj na koži i pomaže u ćelijskoj obnovi, zbog čega se koristi i u ublažavanju opekotina od sunca. Uz to, deluje protivupalno i smanjuje bol. Zahvaljujući antioksidansima, pre svega vitaminima A, C i E, umanjuje štetno dejstvo od UV zračenja i suzbija pojavu fleka. Gel aloja vere koristi se i za ublažavanje akni jer sadrži salicilnu kiselinu koja čisti pore od viška sebuma“, kaže dr Vikalo.

Aloja vera, višestruko poželjan sastojak, prisutan je u brojnim preparatima s polica dm drogerija, kao što su GARNIER HYALURONIC ALOE krema za lice, Balea krema za predeo oko očiju, zatim It'S SKIN ALOE maska za lice u maramici ili pak NIVEA bio aloe vera piling za lice.

Prepoznajte potrebe svoje kože – ukoliko joj nedostaje svežine i jedrosti, birajte proizvode sa hijaluronskom kiselinom, ako vas muče tamne fleke i hiperpigmentacija, tu je vitamin C, a za hidrataciju aloja vera. Sjana vest je da ove formule možete pronaći u mnogobrojnim preparatima iz dm drogerija, a nega lica će tako postati vaša omiljena dnevna rutina.

Promo tekst