STOP MALJAMA: Kako se brzinski rešiti dlačica BEZ posekotina i BEZ iritacija i to BILO GDE!

Dlačice k'o dlačice – nikad i nigde nisu poželjne i uvek želimo da ih se rešimo što pre, što lakše i bez čekanja! Depilacija nam to ne omogućuje, ona mora da se čeka. Obični brijači zahtevaju vodu, sapun i često se posečemo na njih. Ali rešenje postoji – pogledajte OVDE!

Sada konačno postoji aparatić koji će vam omogućiti da skinete dlačice sa bilo kog dela tela gde god da se nalazite i to bez vode, bez sapuna, bez čekanja da dođete kući (u slučaju da je hitno da to uradite). To je aparatić za suvo brijanje – Flawless Body. Toliko je nežan prema koži da će obezbedeti zaštitu od posekotina čak i na onim ultraosetljivim mestima poput kolena i članaka. A njime možete da tretirate bilo koji deo tela bez čekanja da dlačice porastu do određene dužine.

*Gde može da se kupi Flawless body? Možete da ga poručite na dva načina: ili online OVDE ili pozivom na 011/6 888 999.*

foto: Promo

Aparat je toliko pogodan za osetljivu kožu i ne izaziva iritacije i crvenilo, pa će moći da ga koriste čak i devojčice koje su tek počele da uklanjaju dlačice. Možete da ga pomerate u svim pravcima, da skidate dlačice prelazeći gore-dole preko kože, a da se pritom ne posečete.

foto: Promo

