POSLUŠAO SAM SAVET LEKARA: Aritmija koja mi je zadavala velike muke je nestala prirodnim putem!

– Do pre godinu dana u suštini sam bio zdrav čovek. Jedino me nekih 4-5 godina mučio takozvani PUŠAČKI BRONHITIS koji je bio neprijatan i za mene, ali i za moju okolinu. Lekari su mi davali lekove, ali i savete da prestanem sa pušenjem. Ali… Ovo moje „ali“ razumeće samo strasni pušači. I dalje sam pušio i veoma bučno kašljao naročito posle jutarnjeg buđenja. Ko zna dokle bi sve to tako trajalo da pre godinu dana nisam primetio da mi srce povremeno „preskače“. Kada je ovo učestalo obratio sam se lekaru. Kardiolog je odmah postavio dijagnozu: ARRHYTHMIA EXTRASYSTOLICA, što znači da povremeno imam nepravilan srčani ritam koji uzrokuju prevremene kontrakcije srca. Uz sve ovo povremeno sam imao i visok krvni pritisak. Dobio sam odgovarajuće lekove, ali i savet da što pre ostavim duvan. Od lekova mi nije bilo bolje, a što se tiče pušenja sve je ostalo po starom.

– Sticajem okolnosti u Vrnjačkoj Banji proletos upoznao sam lekarku koja je otkupila jednu moju sliku. U razgovoru sam joj se požalio na moje zdravstvene tegobe. Saslušala me i na kraju mi savetovala da se obratim Bio-Teo centru o čijim biljnim preparatima ona ima veoma visoko mišljenje. Ovaj njen savet me malo iznenadio jer sam ja klasično vaspitan u smislu da samo zvanična medicina može da leči. S povratkom u Beograd moje aritmije su učestale, a zadnjih dana maja ove godine su trajale i po čitav sat. Kada sam u štampi pročitao članak o Bio-Teo centru setio sam se doktorkinog saveta i otišao do njih. Dali su mi je jedan komplet svojih biljnih preparata i uputstvo kako da ih uzimam. Već posle nekoliko dana osetio sam da mi je kašalj sve slabiji, a aritmije ređe. Posle dve sedmice moje zdravstveno stanje se vidno popravilo – manje sam kašljao, a aritmije su se potpuno izgubile. Da više ne kašljem bučno zapazili su i moji ukućani. Mesec dana kasnije sve moje tegobe su bile kao rukom odnete. Iako sam se odlično osećao, uzeo sam još jedan komplet jer želim da organizam potpuno oporavim.

– Šta na kraju da kažem? Osećam se odlično. Iako sam svestan svega što mi se dogodilo, ne mogu da se povratim od iznenađenja jer je ovo moje prvo iskustvo sa narodnom medicinom. Na svom slučaju sam se uverio da su Bio-Teo biljni preparati sjajni i svakome ko je bolestan savetujem da im se obrati i uveri se u moje reči. Možda ovo ne bi trebalo da kažem, ali da bih do kraja bio iskren moram da kažem da i dalje pušim.

