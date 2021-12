KAKO ZAŠTITI NOVOGODIŠNJU JELKU OD MAČKE: Obožavaju ukrase, zato ispratite ove savete: Nemojte da prođete kao ova žena sa snimka!

Za vreme praznika su svi u posebnom raspoloženju, a to se odnosi i na kućne ljubimce. Sve je svečano, puno ukrasa, štrasa, lampica i lampiona, pa nije ni čudo što to mami životinje da se ponašaju pomalo... nestašno. Valjda se i one raduju kraju godine zajedno sa vlasnicima.

foto: Profimedia

Mačke tu prednjače i kao da čekaju da ukrašavanje prođe, jelke posebno, a zatim pojure i napadnu drvo i obore ga sa svim ukrasima. Da se to ne bi desilo, kao gospođi sa snimka na kraju teksta, pročitajte ove savete koji vam mogu bar malo pomoći da vaša jelka bezbedno "preživi" praznike.

foto: Profimedia

Veštačke jelke su sve popularnije, a nisu loše ni za mačku jer njihove iglice ne mogu ništa vašoj ljubimici, dok im iglice pravog bora mogu probiti kožu.

Male jelke su takođe bolji izbor za vlasnike mačke jer su stabilnije i neće napraviti toliko štete ako ih mačka sruši. Deblo pri dnu možete obmotati aluminijumskom folijom, jer je mačke ne vole dirati, pa je to definitivno korak u pravom smeru.

foto: Shutterstock

Saveti

Nemojte odmah okititi jelku. Dajte svom ljubimcu neko vreme kako bi se privikao na njega i kako biste imali vremena da ga naučite da ne sme da ga dira. Pripremite prskalicu s vodom kojom ćete obeshrabriti nepoželjno ponašanje svoje mačke.

Jelka se dodatno može zaštititi mirisima koji su neugodni za mačke. Za takve stvari je najbolje pitati prodavce u specijalizovanim radnjama. Možete pod jelkom ostaviti skrivene korice narandže – to će obeshrabriti mačku, a neće biti preterano neugodno ljudima.

Smestite svog ljubimca u drugu sobu tokom kićenja jelke kako biste mogli to obaviti u miru. Jednom kad joj dopustite da vam se pridruži, držite je na oku prvo vreme. Čak i ako dopustite mački da ostane tokom kićenja, nemojte je mamiti ukrasima.

foto: Shutterstock

Ukrasi koji se manje sjaje, a ne vise na nečemu dugačkom, idealni su za mačke jer se ne njišu dovoljno da bi ih privukli. Takođe vodite računa o tome da su vam ukrasi dovoljno veliki i čvrsti kako ih mačka ne bi slučajno progutala kad niste u blizini. Vrpce su iz istog razloga takođe opasne za njih.

Mudro je dobro pričvrstiti sve ukrase za jelku kako biste smanjili šansu da će ih mačka skinuti i odneti negde. Ukrasna zvonca nisu loša ideja jer ćete barem čuti ako se događa nešto.

Gotovo je suvišno reći da nije pametno imati upaljene lampice na jelci. Dovoljan je jedan udarac šape da stvari krenu u pogrešnom smeru.

Strujne žice zaštitite ljepljivom trakom kako ih mačka ne bi slučajno zagrizla ili povukla i nemojte zaboraviti da ugasite lampice kada izlazite iz kuće.

foto: Profimedia

Hejli Forbs iz Glazgova je snimila svog trogodišnjeg mačka, Dekstera u veoma neobičnoj situaciji, da ne kažemo mestu.

- Imam ga otkad je imao 15 nedelja. Svake noći se penje po drvcu. Slomio je dosta grana i razbio nekoliko ukrasa. Dekster ima i brata Arla, ali on je anđeo i nikad ne prilazu jelki - rekla je Hejli.

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

01:28 Sara Jo u zagrljaju novog dečka! Prštale emocije, snimak osvanuo na mrežama: On je sočno poljubio, a pevačica se istopila!