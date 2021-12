PREDVIĐANJA SVETSKI POZNATOG ASTROLOGA ZA 2022. GODINU: Evo šta čeka svaki znak HOROSKOPA, neki će doživeti VELIKI PREOKRET!

Poslednje dve godine naših života su poprilično nezgodne, da tako kažemo, i svako od nas jedva čeka da počne nova 2022. godina.

Naravno, prirodno je želeti i nadati se boljim danima jer cela ova stvar sa pandemijom utiče na čoveka u svakom mogućem smislu.

Suzan Miler je svetski poznati astrolog, a iza sebe ima čuveni Astrology Zone. Ona je za magazin InStyle spremila prvi godišnji horoskop za 2022. koji otkriva kakve promene znaci Zodijaka mogu da očekuju naredne godine, prenosi Wanted.

Ovan

Posle nekoliko nezgodnih godina za Ovnove, 2022. predstavlja period prosperiteta i optimizma. Jupiter prolazi kroz znak Ribe tek svake dvanaeste godine tako da počinjete novi i vitalan životni period koji će zahvatiti nekoliko aspekata. Upoznaćete značajne i uticajne ljude i razviti odlične i korisne kontakte, neki čak i one vezeane za romantičan deo života. Ako ste sami, uzmite za ozbiljno ta nova poznanstva čak iako možda niste potpuno ubeđeni da su pravi izbor za vas pri prvom susreti. Jupiter je u vašem znaku i to je najbolji aspekt za pronačaženje prave i dugotrajne ljubavi.

Moguće je da ćete tokom 2022. godine upoznati malo iskusnije i starije ljude koji bi mogli da vam pomognu da napredujete u karijeri. To neće biti vezano za nešto što već poznajete i čime se bavite, ali će vam značiti u periodu koji stiže i čeka vas progres na poslu. Kada Jupiter napusti znak Ovna 16. maja 2023. i pređe u Bika, to će za vas označiti finansijski dobar period ali ne zaboravite da će on započeti već 2022. godine i to vašim radom. Verujte, imaćete puno sreće.

Bik

Prve dve trećine 2022. godine biće veoma uzbudljive i nabijene energijom za vas. Sva od planeta daje vam samopouzdanje i prilike tako da nećete moći da sedite i čekate. Najbolji deo je s početka godine, u februaru pa sve do avgusta. Posle toga vam predstoji rešavanje problema koje će potrajati sve do januara 2023.

Na početku 2022. Jupiter ide u Ribe i to je za vas dobra vest jer vam stiže profit od poslova koje ste završavali tokom 2021. godine. Ovo pogotovo važi za one koji su samostalni privrednici. Ovaj period donosi vam proširenje kruga prijatelja, konatakata i kolega koji će direktno uticati na vaše finansijske aspekte omogućavajući dA zarađujete dosta dobro.

U ljubavi najbolja prilika za novo poznanstvo je 27. avgust kada je mladi Mesec u Vagi pa je moguće i da ćete imati uspešan sastanak na slepo. Cela godina će vam inače biti puna prilika ali i promena. Te promene mogu da budu dobre jer se menja dosta u vašoj karijeri ali i u ljubavi. Bićete okruženi sa puno novih i fascinantnih ljudi koji će ulaziti u velikom broju u vaš život. Prijatelji će odigarti izuzetno važnu ulogu jer paze na vas. Među novim prijateljima, oni koji su sami, mogli bi da pronađu i ljubav.

Blizanci

Godina koja je pred nama biće najbolja za vas na poslovnom polju u poređenju sa prethodnih deset. Imaćete toliko poslovnih prilika od kojih mnoge niste ni sanjali. Najbolji period za profesionalno napredovanje biće kada Jupiter prolazi kroz Ribe, od 28. decembra 2021. do 10. maja 2022. godine a naročito obratite pažnju na 2. mart pa onda opet u periodu od 27. oktobra do 20. decembra.

Jupiter će i dalje biti u Ribama kada Mesec bude u vašoj desetoj kući od 14. aprila do 24. maja, a najbolji trenutak za posao biće do 10. maja. Početak godine, mart, april i maj biće dobar za Blizance koji planiraju da započnu novi posao a novac za trud vas čeka u mesecima nakon toga.

I dok je 2022. značajna godina u poslovnom smislu, ljubav će zauzeti sporedno mesto. Imaćete naravno neke lepe romantične epizode. U periodu od 10. maja do 27. oktobra imaćete više prilike za ljubav a neki će tada ostvariti dugogodišnje želje vezane za emocije. Generalno gledano, ovo će biti prilično brza i uzbudljiva godina za Blizance. Imaćete utisak kao da ste stalno u petoj brzini, zato nađite način da se malo opustite, najbolje uz prijatelje. Dragi Blizanci, napredujete na poslovnoj lestvici i ništa vas neće moći zaustaviti.

Rak

Pred Rakom je srećna godina jerćče položaj Jupitera u Ribama za vas značiti samo pozitivne stvari. Čekaju vas poslovna poznantsva i poslovna putovanja, dobar je period za one koji se bave medijima ili izdavaštvom ili pak rade u školstvu. Pazite se perioda retrogradnog Jupitera posle 10. maja. Jupiter će međutim uticati pozitivno na vas jer ćete biti zdravi, optimistični i pratiće vas romantika na svakom koraku. Najbolji trenuci su vezani za 31. mart kada imate otvorene apsekte za napredovanje u karijeri, ali i za sopstvenu promociju i jačanje svog imidža.

Venera će ući u vaš znak 17. jula i ostaće tu do 11. avgusta. Ovo je vreme za druženje, upoznavanje novih ljudi, šoping i generalno za sređivanje vašeg spoljašnjeg izgleda jer ćete imati uspeha u šarmiranju svih onih koji vam se dopadaju. Za zauzete Rakove najbolje bi bilo da se u ovom periodu planira neki odmor.

Lav

Godina koja je pred nama mogla bi da donese neverovatno veliku finasijsku dobit. U 2022. Jupiter će biti u Ribama, vašoj osmoj kući novca i to od 29. decembra 2021. do 10. maja 2022. I to će tako biti prvi put u prethodnih 12 godina, tako da će se stvari okrenuti u vašu korist. Ovo će i te kako važiti tokom nedelja nakon mladog Meseca 2. marta i to će biti veoma uspešan mesec za vas u finansijskom smislu.

Kada je ljubav u pitanju vi ćete prosto blistati od 23. novembra, taman na vreme za praznike. Sunce, Venera i Merkur će biti na istom mestu dok će Mars biti u Blizancima, u vašoj jedanaestoj kući prijateljstva, i njegov uticaj će rasti sve do kraja januara 2023. Imaćete bogat društveni život.

Ove godine Lavovima se menja život. Finasijski dobro će vam ići, sa mogućnostima za izuzetan napredak. Prijatna i prava prijateljstva će vas pratiti a oni koji su sami mogli bi u avgustu i septembru da očekuju neku promenu po ovom pitanju.

Devica

Za Device se završava skoro dve godine burnih promena i izazova i kako polako ulazimo u 2022. vi se napokon osećate malo sigurnije i opuštenije.

Za Device koje su u ozbiljnim vezama ide odličan period koji bi mogao da završi veridbom ili brakom i to od 28. decembra do 10. maja, Isti položaj Jupiter će imati i od 27. oktobra do 20. decembra i to će biti odličan trenutak da se načini taj bitan korak u svakoj vezi. Ukoliko ste već u braku ide vam dobar period koji bi mogao da dovede do kupovine nove kuće ili nekog većeg odmora, a za neke i prinova u porodici. Ako ste sami, najbolje će vam biti kada Mars bude prolazio kroz Raka, u vašoj kući prave ljubavi, i to od 24. januara do 5. marta. Tada su vam najbolji aspekti za poznanstvo. Novac koji vam je potreban stići će tačno na vreme i neće vas brinuti ove godine.

Čeka vas značajna i srećna godina, sa mogućom ozbiljnom vezom i šansa da napredujete visoko na karijernoj lestvici uz veliki novac, samo morate da budete malo efikasniji. U drugoj polovini 2022. imaćete dovoljno energije da se razvijete i da popravite poslovni položaj, i to naročito u septembru.

Vaga

Nešto posebno vam se sprema u 2022. Neptun se sreće sa Jupiterom u Ribama 12. aprila i to se za Vage dešava samo jednom u životu i to u 2022. To vam donosi veliku sreću na profesionalnom planu. Jupiter vam je naklonje i od 10. maja do 27. oktobra, a onda i krajem godine, pa sve do 16. maja 2023.

U vašoj kući braka i ozbiljnih veza kao i velikih saradnji, Jupiter donosi puno sjaja i pozitivne energije. Vaš partner će verovatno gurati stvari da se pokrenu i negde vas usmeriti ka tome da se vežete. Ako ste u vezi i zaljubljeni ste, vrlo je moguće da ćete se veriti ili čak i večnati. Generalno gledano, imate dobru godinu isprd sebe. Dobar je period u februaru i martu i imaćete baš puno vremena tada za zabavu i nova poznastva ako ste sami. Obratite pažnju na 6. mart kada će se Mars i Venera sresti u Vodoliji, vašoj kući ljubavi, jer tada će se desiti neverovatna hemija između vas i još jedne osobe koja vam je bitna.

Na poslovnom planu bez većih trzavica, sve će teći po planu. Čak iako ste imali problema sa poslom, lako ćete naći novo zaposlenje, samo je potrebno da ga poztražite jer vas čeka napredak u 2022.

Škorpija

Već dugo ste skoncentrisani na svoju karijeru ali ste tokom 2021. godine počeli polako da pravite balans u svom životu. Sada, ulazite u drugačiji period. Jupiter će biti u vašoj petoj kući od 28. decembra 2021. do 10. maja 2022. a onda i opet krajem godine, i to će biti vreme pravog uživanja u ljubavi i romantici za vas, imaćete puno zabave, nežnih trenutaka, podjednako same Škorpije i one koje su u vezama ili braku.

Mart će vam biti izuzetno srećan. Najsrećniji dan je 5. mart kada Jupiter bude u konjukciji sa Suncem. Ovo se dešava samo jednom godišnje i čekaćete još 12 godina da se to desi tako da da bude u vašoj petoj kući sreće. Zato, iskoristite ovaj dan koji će vam i finansijski biti naklonjen.

Inače, najbolji period za ljubavni život vam je nakon što Jupiter izađe iz svog retrogradnog hoda, odnosno između 20. novembra i 20. decembra.

Strelac

Ova godina Strelcu donosi promenu u kavlitetu života. Pridružite se nekim klubovima, upišite tečaj ili nešto slično, a moguće je da ćete dosta raditi na razvijanju svojih društvenih mreža, kontakata i poznanstava.

Plan vam je da izlazite i upoznajete nove ljude. Avanturistički Strelac može da okleva malo oko ideje da se veže, ali ako pronađete nekog ko deli vašu ljubav prema putovanjima, to bi mogao da bude savršen spoj. Ako već imate nekog takvog, ko vas voli i inspiriše i želi da stvori zajednički život sa vama, onda će vam Jupiter u Ovnu pomoći da provedete više vremena sa tom osobom.

Iako ćete ove godine više biti fokusirani na sebe, unutrašnji mir i privatnu stranu, imaćete i priliku da ostavite trag i na poslovnom polju. Jupiter koji vam donosi sreću, biće u kući tačno naspram vaše desete kuće nagrada i dostignuća, dajući vam energiju. Pratite šta vam se dešava oko 18. marta jer dosta toga što ste radili u prošlosti i trudili se, sada može da vam donese puno i da pomogne vašoj reputaciji. Imate čemu da se radujete u 2022.

Jarac

Moguće je da vas očekuje novi projekat vezan za pisanje, marketing posao u PR ili u oblasti programiranja. Ulozi će biti veliki ali će Jupiter, planeta sreće, biti na vašoj strani i pomoći će da maksimalno iskoristite svoj potencijal i talenat. Neki od srećnih datuma uključuju 4. februar kada možete da očekujete profit od poslova koje ste započeli, ali i 25. septembar kada novi mesec bude bio u vašoj destoj kući štp bi moglo da vam donese poslovnu ponudu koja će biti previše dobra da je odbijete.

I vaš ljubavni život će biti dosta dobar u prvoj četvrtini godine. Venera i Mars, dve planete ljubavi, srešće se dva puta tokom 2022. godine. Prvi put 16. februara kada će se sresti baš u Jarcu i tada će vaša privlačnost biti magnetišuća. Ovo je idealno vreme za romansu i ljubavni život. Uran, planeta nepredviđenog razvoja dešavanja, biće u Biku, vašoj petoj kući prave ljubavi i pomoćiće u dobroj komunikaciji, dobijanju obećanja koja će se ispuniti i očekuju vas i putovanja. Dan zaljubljenih će vam stići malo kasnije, 17. februara ali kada bude došao tada, dobićete vesti koje ćete i te kako želeti da čujete.

Ukratko, 2022. ima potencijal da bude dobra i velika godina za vas. Možete da uradite puno i za sebe i za druge, univerzum vas sluša.

Vodolija

Budite uzbuđeni zbog 2022. godine jer će biti lepa i uspešna za vas. Pod uticajem Saturna bićete pred zadacima koji će od vas zahtevati koncentraciju i posvećenost. To bi možda mogao da bude ulazak u brak, za neke predstavnike ovog znaka dobijanje deteta, pokretanje privatnog posla, kupovina prve nekretnine ili početak školovanja. Pre nekoliko godina niste bili spremni da se prihvatite obaveza koje ćete prigriliti sada ali Saturn koji upravlja konceptom vremena, pripremio vas je na to u 2022.

Mart i april bi trebalo da budu spektakularni meseci kada je ljubav u pitanju zahvaljujući prolasku Marsa kroz vaš znak i to u periodu od 5. marta do 14. aprila. Venera vam donosi šarm i harizmu i to baš tog 5. marta koji je za Vodolije najsrećniji dan u godini. Taj datum mogao bi da označi početak ljubavi između vas i nekog novog, ili ako ste već u vezama ili braku, da ponovo pokrene nežnosti privrženost između vas i partnera.

Za Vodolije 2022. godina će biti godina pozitivnih dešavanja. Vi ćete ući u jedan pozitivan i uspešan finansijski perod, verovatno najbolji posle dugo vremena. Imaćete prilike da putujete, da pronađete rešenje za porodične probleme ali i da potpišete vredne ugovore. Ovo će biti godina kada ćete iskusiti i ljubav i romatiku i to će biti prisutno i krajem godine i nastavlja se na početak 2023.

Ribe

Za vas će ovo biti presudna godina koju ćete dugo pamtiti po sreći jer su aspekti takvi da vas očekuje uspeh u svakoj oblasti života. Na ivici ste ulaska u period koji će u finansijskom smislu biti najbolji za vas cele ove dekade, za neke i celog života. Ovo je godina brojnih prilika u karijeri i zato morate da budete veoma izbirljivi pred onim što vam se nudi. Poslovi koje započnete vrlo verovatno će vam donositi dobit i u narednim godinama. Čak će se i vaše zdravlje popraviti i do kraja 2022. osećaćete se snažnije nego ikada.

Najbolji dan da pronađete ljubav biće 30. april jer tada će se Jupiter i Venera sresti u vašem znaku prvi put u dekadi. Ako ste u vezi, usporićete ritam i posvetiti se maksimalno osobi sa kojom ste i to će za nju biti najleši mogući poklon.

Čeka vas prilično dobra godina. Privatni život i lični ciljevi biće u centru svega što vam se dešava i vi ćete briljirati na poslovnom planu, a novac će samo pristizati.

(Kurir.rs/A.M.)

