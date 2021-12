DIGITALNI ALKOTESTER: Sa njim možete proveriti nivo alkohola u dahu i SAČUVATI ŽIVOT, za samo 1.999 dinara!

Da li ste znali da je jedna čaša alkoholnog pića dovoljna da koncentracija bude smanjena toliko da za volan ne bi trebalo sedati? Nažalost, mnogi nisu. Uvereni su da je potrebno mnogo više od jedne čaše da bi bili nepodobni za vožnju, jer su „sjajni vozači“ i „osećaju se odlično“ i „voziće samo kratko“... Uz pomoć alkotestera ćete im dokazati da to nije tako i da ne treba da voze i na taj način ćete, možda, sačuvati neki nevin život. Postoje druge alternative kojima se možete prevesti od jedne lokacije do druge tako da nema nikakve potrebe rizikovati, a uz pomoć alkotestera ćete im to lakše i objasniti.

Uređaj meri vrednosti do 1.9 promila alkohola i vrlo je jednostavan za upotrebu.

foto: Promo

WARM UP - Sačekajte dok se uređaj ne stavi u stanje pripravnosti, za šta mu treba oko 10ak sekundi.

BLOW - Potom lagano dunite u njega ka vrhu i za koji sekund ćete imati stanje alkohola u telu.

Uređaj može da se koristi 15ak minuta posle konzumacije alkohola.

Specifikacije :

Dual LCD digitalni displej,

Brzi odgovor i nastavak,

Digitalni test alkohola sa zvučnim upozorenjem,

Automatsko isključivanje,

Temperatura,

Odbrojavanje vremena.

Materijal: ABS

Senzor: napredni senzor popuprovodničkog oksida alkohola

Opseg: 0.00 – 0.19%

Digitalni alkotester možete naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502 svakog radnog dana, po PROMO ceni od 1.999 rsd.

* Uređaj koristi isključivo alkalne baterije radi stabilnog napajanja i preciznijeg očitavanja, koje nisu uključene u cenu.

** Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

