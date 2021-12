VALENTINA OBRADOVIĆ TRUDNA U 47. GODINI: Pobedili smo predrasude i ostvarili naš cilj, neću PROZIVANJE zbog MOJIH godina!

Nakon više neuspelih vantelesnih oplodnji u Beogradu, modnu kreatorku Valentinu Obradović (47) i njenog partnera Blagoja Bajića želja za potomstvom odvela je van granica Srbije i pobedila sva iskušenja i predrasude okoline. U februaru očekuju bebu i podelili su kroz kakve izazove su prolazili prethodnih meseci.

- Kroz život srećete puno ljudi. Pravu ljubav osetite na prvu… Tako je bilo i sa nama. Uplovili smo u vezu, prepleli tastature, dugo se pisali (što je bilo jako čudno, ali jedino moguće jer je on tada živeo van zemlje). Mnogo sam knjiga u životu pročitala, ali je to naše bilo tako životno. Želja za pravom ljubavlju u haosu koji nas okružuje, a sa njom i porodica, nije bilo dileme - započinje svoju priču Valentina Obradović, slavna modna kreatorka koja stoji iza brenda "Love", a sada i trudnica koja sa povećim stomačićem i dalje vredno radi.

Reč "odustajanje" ne postoji u mom rečniku

- Ukoliko shvatim da mogu, nema granica. To sam učila kroz obrazovanje, profesiju,… Kada padnem na ispitu, iz pepela izrastem I naučim bolje. Prva revija, bombardovanje: sa skicama u sklonište I revija sa mojim CLICK-om - ne dogodi se u proleće, već u jesen zablista. Kada sam zdrava, moj partner takođe – neću snebivanje lekara i upiranje prsta u “atipične” godine. To su njihove granice. Mi ih prelazimo. Najpre smo menjali stručnjake, klinike… a onda shvatili – prelazimo granicu zemlje. Svi putevi su vodili ka Pragu.

Put od Beograda do Praga bio je ispunjen preprekama, ali snažna volja i želja za potomstvom, gurala ih je napred. Budući da je Valentinina želja da ohrabri mnoge žene koje prolaze kroz vantelesnu oplodnju, do detalja nam je opisala čitavu proceduru i na svom primeru pokazala da je sve moguće.

- Nakon više neuspešnih vantelesnih u Beogradu, preko prijatelja saznajemo za kliniku. Sve počinje mejlom, predstavljanjem. Oni šalju odgovor u vidu upitnika. Po tom upitniku, uradite sve potrebne analize. Nakon toga, Prag šalje svoj predlog “paketa” vantelesne za vas. Ne prolaze svi. Realni su. Nije novac glavni vodič, već šansa koju vide. Iako smo bili spremni na sve, u nama su je videli. Ta sreća bila je krilo za sve… Dobili smo predlog pripreme (koja se radi u Srbiji, radite je vođeni njima, sami – faza stimulacije). Naredna faza, a žene to znaju (vađenje folikula, stvaranje embriona), radi se u Pragu. I šta da vam kažem?! Novac smo sklupljali radeći u nemogućim uslovima godine korone, otputovali uz Beograda dok još nije bilo direktnih letova… ali topli ljudi, od vozača, koordinatora, sestara… do naučnika – tako su nas sačekali, da smo bili dirnuti. I prvi put, za partnera nije bilo “sačekajte u hodniku”, nego “uđite oboje, vi ste zajedno u ovome”.

Tim koji pobeđuje statistike

Kako to obično biva, okolina često osuđuje i kritikuje ono što ne razume. Tako se i Valentina susrela sa oprečnim komentarima na račun njenih godina i trudnoće.

- Kada imate cilj, saslušate mišljenja ljudi oko vas. Neka uvažite, a neka zanemarite. Roditelji i pravi prijatelji su bili vetar u leđa za sve naše želje. Najviše razočarenje bili su profesionalci iz ove oblasti (nekako su prilikom prvog razgovora vrteli glavom zbog godina, a onda, kada bi videli da smo zdravi, ulazili bi u postupak bez rezultata I bez odgovora na naša pitanja. Zašto? Mora postojati neki odgovor. Umesto odgovora predlagani su ulasci u nove postupke…). Drugo razočarenje bila je država, jer smo sve sami finansirali. Posle ženine 43. i država vas otpisuje. Kada se osvrnem iza sebe, stvarno shvatim da smo bili jako uporni, jako dobar tim, tim u ljubavi.

Pitali smo je i da li joj teško pada posao dok je u drugom stanju. Odgovor nas nimalo nije iznenadio.

- Da li mi teško pada? Nikako! Trudnoća i moj mali “asistent” su pomoć! Zajedno smo stvarali kolekciju. Zajedno, u mom 7. mesecu proširili LOVE, pored Beograda i Ljubljane, i na Novi Sad. Uz to, online zaintersovanost cveta! Moji LOVErsi su čudo! U početku je sve bilo obojeno tajnom (život vas tako lepo nauči da i u sreći ostanete skromni), ali su mnogi osetili kroz modu da je nešto drugačije… Dok druge buduće mame vežbaju disanje, ja ostajem bez daha. Šta bi bilo da sam ostala trudna sa 27, a ne u… 40 i nekoj? (smeh) Uglavnom, radno sam. Mame preduzetnice baš i nemaju neki izbor. Najpre se odvažite da uđete u preduzetničke vode, radite sve kako bi bili ispravni građanin… a onda vas, u momentu kada date doprinos natalitetu o kome se toliko priča – sačeka vest da nemate jednaka prava kao ostale trudnice i mame. Vi ste preduzetnica. Uzmite ovo što se nudi, dovoljno za pelene, ili radite sa stomakom do zuba i posle?! Jako volim svoju profesiju, ništa mi nije teško (srećom, ni fizički), ali bih volela da se nešto promeni zbog svih nas sada i svih onih koji dolaze. Ne pomoć… Podrška.

Nema straha kad je cilj onaj najlepši

Kod većine žena koje u petoj deceniji odluče da zatrudne prvi put, drugo stanje pored neopisive sreće donosi i neke strahove. Kod Valentine to nije slučaj. Ona uživa u svakom trenutku, naravno, prateći savete i preporuke stručnjaka kojima bezuslovno veruje.

- Strah?! Šta je to?! Ne bojim se sreće. Verovala sam u nju. Od početka. Mi smo i za Prag krenuli kao u jednu veliku avanturu. Nismo bolesni. Idemo da stvorimo život, da se prepustimo nauci i naučnicima, ali i da posetimo Kafkin muzej, poželimo želju na Karlovom mostu, probamo praške specijalitete… Sa druge strane, kada smo saznali da sam trudna, išli smo korak po korak. Ono što su savetovali stručnjaci, to smo radili. Svi testovi, terapija… I pozitivan stav! Život koji stvarate ne možete stvarati iz straha! Život raste iz hrabrosti!

Valentina je sada u 8. mesecu trudnoće, otkrila nam je da u februaru stiže dečak!

- Ovo ogoljavanje medijima me malo plaši, ali je želja da naša priča ohrabri one koji su pali bila jača od straha da “ne ureknemo”. Mi smo naš san (skoro) ostvarili. Nikada ništa ne bih menjala na svom putu. Sve je tako trebalo. Jedino čemu se nadam, to je da će ovaj intervju pomoći drugima - poručuje Valentina.

