SAMOVANJE UDVOJE: Većina parova nije preterano srećna, a evo šta su pokazala ISTRAŽIVANJA!

Iako se na prvi pogled možda ne čini tako, istraživanje pokazuje da mnogi ljudi nisu srećni u svojim vezama i brakovima

Svaki šesti par priznao je da je nezadovoljan ljubavnim životom, svaka četvrta osoba u vezi razmišlja o tome da ostavi partnera ili partnerku, a kod svakog desetog para prisutno je međusobno nepoverenje. Sve to pokazuju rezultati istraživanja u kojem je učestvovalo 3.000 parova. Uočeno je i da su se svi žalili na nedostatak seksa, spontanosti, strasti i romantike, a sve to veoma narušava kvalitet veze. Većina parova svoj seksualni život ocenila je ocenom šest od mogućih 10, a navode i da su aktivnosti u krevetu više prosečne nego odlične. Polovina parova smatra i to da njihovim vezama nedostaje strasti i zadovoljstva i da su se njihove voljene osobe tokom vremena poprilično promenile, a 33 odsto parova smatra da im u vezi pre svega nedostaje nežnost.

A evo i 10 najčešćih razloga koji dovode do narušavanja veze: 1. Nedostatak spontanosti 2. Nedostatak romantike 3. Loš seksualni život 4. Nedostatak pažnje 5. Nedostatak kvalitetne komunikacije 6. Neusklađenost u željama i stavovima 7. Međusobno nepoverenje 8. Nedostatak strasti 9. Nedostatak poštovanja i međusobnog uvažavanja 10. Neiskrenost

