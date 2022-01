TUKU I MALTRETIRAJU ŽENE ZA VREME PRAZNIKA: Psiholozi objašnjavaju zašto je NASILJE veće u vreme kada treba da se SLAVI

Tokom praznika, naročito bozićnih, osim izveštaja o prazničnoj euforiji, žurkama i proslavama, mediji donose i informacije o neubičajeno povećanom broju slučajeva nasilja pa su građani u crnoj hronici mogli da čitaju o tučama, prebijanjima, kao i brutalnim ubistvima.

Bilo je i slučajeva porodičnog nasilja.

Zašto je nasilje poraslo tokom praznika kada bi trebalo da se radujemo, mirimo i slavimo?

Poslednji u nizu je svakako slučaj pevačice Jelene Karleuše i fudbalera Duška Tošića.

Oni koji su čitali novine, gledali televiziju ovih dana, mogli su steći utisak da je nasilje u porastu.

Psihološkinja Aida Perović Ivanović, međutim kaže da se ne radi o trendu već o pravilu: - Ako pratimo statistiku institucija, odnosno organizacija koje se bave problemom nasilja, vidjećemo da po pravilu upravo u tim periodima imamo to pojačano nasilje i da je ono brutalnije nego u nekim drugim vremenskim periodima. Mislim da u vrijeme praznika prosto dolazi do jakog rasta tenzija koja se lako pretvori u neku iskru varnicu, a kasnije i nasilje. Veoma važni faktori koji utiču na pojačano nasilje su i alkohol i droga koji se pojačano koriste baš tokom praznika, a tu je i faktor praznične euforije - rekla je za Slobodnu Evropu.

Euforiju po pravilu izazivaju prevelika očekivanja, a onda su oni koji previše očekuju od praznika obično razočarani i podložniji raznim varnicama. - Mi imamo nekakva očekivanja da će se tokom novogodišnjih i naročito božićnih praznika desiti nešto jako dobro, da treba da smo jako pomirljivi, da budemo dobri prema drugima i da ti drugi treba da budu dobri i pomirljivi prema nama. Naravno da se to uvek ili bolje da kažem, vrlo često ne dešava i onda postajemo razočarani jer su ta naša očekivanaj izneverena - kaže Aida Perović Ivanović. Tokom novogodišnjih i božićnih praznika zabežen je i veći broj prijava porodičnog nasilja.

Porodica se tokom praznika okupi da bi ih provela u harmoničnoj atmosferi ali, kako kaže za RSE Ljiljana Raičević iz SŽK, danas takvo okupljenje u pojedinim porodicama vodi do tenzija a one i do nasilja. - Takva porodica kada je zajedno oni ne znaju da funkcionišu jer oni uglavnom nikada nijesu zajedno i tu onda dolazi do pojačanih tenzija. - Posljednji slučajevi ukazuju da je nemaština jedan od uzroka nasilja: - Znamo sigurno da je nasilje povećano u vreme praznika, pogotovo kada su ovako dugi i iscrpljujući za budžet porodice i finansije. Mi imamo poslednji slučaj žene koja je sa decom i dalje u skloništu i koja je trpela nasilje jer se porodica istrošila za pripremu praznika i sada se svađaju jer nemaju šta sutra deci da daju za doručak - kaže Ljiljana Raičević za Slobodnu Evropu.

