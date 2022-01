ISKORISTITE POPUSTE ZA RANI BUKING: Super sadržaji, odlična usluga i koncept „dvoje dece gratis“

U obilju predivnih hotela u Antaliji, ističe se jedan, krojen za porodični odmor. Ističe se po neverovatnom zelenilu i beskrajnom izboru sadržaja, pa je veoma popularan i dobro poznat među turistima. U pitanju je IC Green Palace Hotel 5* , na oko 25km od centra Antalije , sačuvan od gradske vreve. Izlazi na svoju, peščanu plažu i baš kao što bi se i po njegovom imenu dalo naslutiti, posebna čar IC Green Palace 5* je raskošno zelenilo u koje je ušuškan. Mirisna borova šuma, ponosna, visoka, stabla palmi, pažljivo održavane i brižno uređene bašte sa egzotičnim vrstama. Dodajte tome prekrasno plavu boju mediteranskog mora, simpatične drvene mostiće i brojne bazene nalik lagunama. Raj je tu, pred vama.

foto: Promo

Hotel IC Green Palace 5* ima preko četiri stotine soba, različitih tipova - standardnih, porodičnih, pa i predsedničkih apartmana, kako bi izašao u susret potrebama najrazličitijih gostiju. Nema mesta za brigu ni kada je gastronomsko uživanje u pitanju, hotel pruža all inclusive uslugu, a pored glavnog restorana, postoji čak još šest a la carte restorana najrazličitijih kuhinja, od pikantne meksičke, preko tradicionalne turske, sve do restorana sa specijalitetima od ribe i morskih plodova. Nekoliko barova i kafića na raspolaganju su za osveženje sa nogu, ili relaksaciju uz kapućino. Rashlađenje od vrelih antalijskih dana može se naći i na nekom od šest bazena hotela, sa raznolikim sadržajima, poput bazena sa animacijama ili toboganima. Naravno i na najmlađe se posebno mislilo, tako da hotel ima dečiji bazen i klub za decu sa izuzetnom animacijom i tematskim dnevnim i večernjim zabavama, pa će i njima boravak u hotelu ostati u sjajnom sećanju. Ono što roditelje sigurno raduje, jeste da u hotelu IC Green Palace 5* deca koja imaju do 15 godina borave sasvim besplatno, jer spada u specijalnu kategoriju „dvoje dece gratis“ .

foto: Promo

Da vaš odmor bude potpun, da se maksimalno napune baterije, to je nešto na šta se u hotelu IC Green Palace 5* posebno obraća pažnja. Kompleks poseduje autentični spa centar sa saunom, đakuzijem i turskim kupatilom, gde gosti mogu da se prepuste i maksimalno opuste, kako da bi nagradili svoje telo, tako i da odmore oči, razbistre glavu i saberu utiske. Ono što ovaj fitnes i spa centar posebno izdvaja su masaže, sa tradicionalnim istočnim stilovima, pa će se gosti posle tretmana osećati kao da su na dalekom Baliju, a ambijent hotela će taj osećaj posebno upotpuniti.

foto: Promo

Hotel IC Green Palace 5* se nalazi u ponudi agencije „1 A Travel“, koja je specijalizovana za aranžmane u Turskoj . Celokupna ponuda agencije za sezonu 2022. godine je na zvaničnom sajtu , a za sva pitanja i savete se možete obratiti kontakt centru na 011/655 78 00.

foto: Promo

Za ljubitelje zelene boje, bujnog zelenila i one koji brinu o očuvanju okruženja, nudimo mogućnost online rezervacije i uplata preko 1A Travel Green . Na ovaj način štedimo vaše vreme, brinemo o prirodi ne trošeći suvišne količine papira, a i čuvamo zdravlje, svodeći neophodne kontakte na minimum u današnjim okolnostima.

foto: Promo

