KAD KIJATE, NE ZAPUŠAVAJTE NOS I USTA: Ovako može doći do pucanja bubne opne i krvarenja u nosu

S obzirom na to da je vreme prehlada i da nas opsedaju razni virusi koji sa sobom nose tegobe praćene čestim kijanjem, vrlo je važno da znamo kako to pravilno da uradimo.

Naizgled bezazleno kijanje nekada može izazvati i velike komplikacije! Ukoliko vam se kija, ni po koju cenu nemojte zapušavati nos i držati zatvorena usta, jer vam se to može obiti o glavu. Naime, ako u tom trenutku blokirate (zapušite) nozdrve i usta, može doći do naprsnuća bubne opne, "cepanja" grla, do gomilanja vazduha između pluća i aneurizme.

MOGUĆE POVREDE

Nikako ne treba sprečavati kijanje, jer taj potez može dovesti do niza posledica. To je slično kao i kada savladavate visinsku razliku ili kada se penjete uz planinu, ljudi su navikli da stisnu nos, pa da pukne u uhu. To nikako nije dobro, tako isto može doći do povrede. Taj negativni pritisak koji se stvara stvara i fizičku povredu.

KAKO PRAVILNO KINUTI

Prilikom kijanja ljudi treba da zinu, a ne da zatvaraju usta i nos, tako će se sprečiti eventualne povrede.

Kada je čovek prehlađen, kanali oteknu, zatvore se izvorni kanali svih tih komunikacija između šupljina u glavi i usta i nosa. Ako čovek zatvara nos i usta prilikom kijanja, onda sve to u tom prostoru stvara vakuum i dođe do mehaničkog oštećenja. Sprečavanje kijanja na taj način može izazvati pucanje bubne opne, krvarenje u nosu, a ako se stvori neka ozleda, to su ulazna mesta za infekciju.

