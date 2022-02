DRAGANA JE SMRŠALA 32 KG I TO JOJ JE DALO SNAGU DA ODE IZ LOŠEG BRAKA: Ovu ispovest svako treba da pročita!

Trebalo mi je dve i po godine da stignem dovde, ali sada sam konačno završila svoje putovanje i stigla do dugo željenog cilja! Na tom putu izgubila sam čak 32 kg, ali sam ponovo pronašla ljubav prema sebi i samopoštovanje.

foto: Promo

Kada ste gojazni, život nije baš ružičast. Od svakodnevne borbe sa neželjenim komentarima i osuđujućim pogledima do zdravstvenih komplikacija koje proističu iz svih dodatnih kilograma, Dragana je sve to prošla. Jedno vreme se nosila sa tim stoički, ali kako je vreme prolazilo sve joj je teže bilo. Suprug više nije pokazivao interesovanje za nju, a koleginice na poslu su je izbegavale jer je uvek delovala neraspoloženo i kao da joj fali energije.

— Osećala sam se kao da sam nevidljiva, što je bila i bolja varijanta, jer kad bi me primetio, dobijala sam samo pogrdne komentare i grubost.

Sve to se loše odrazilo na njen nivo samopouzdanja. Znala je da mora nešto da preduzme, ali ju je i od same pomisli na dijetu i naporno vežbanje obuzimala malodušnost. Njena iskrena i dirljiva priča o gubitku težine primer je da kada počnete da volite sebe, sve je moguće!

— Nekako mi je teško da pričam o svemu tome javno jer je lično, ali znam da trebam zbog onih koji su sada tamo gde sam ja bila pre dve i po godine... Svako ko misli da je o nečemu što je njega mučilo lako govoriti, pa čak i kad prođe, neka se pokuša ovako izložiti pa će videti. Ali, cilj je veći. Volela bih da je meni neko ovo rekao ranije. Možda se ne bih toliko dugo osećala tako loše. Zato, da TI kažem... TEBI, koja se mesecima dvoumiš, a znaš da ti treba... Tebi, koja se osećaš loše u svom telu, a izmišljaš izgovore da ti je skupo, da nemaš sad vremena i snage...

Zdravlje nema cenu! Nezadovoljstvo je preskupo. Ne čekaj da se razboliš i da ostaneš sama kao ja što sam bila pa da tek onda nešto preduzmeš. Ne čekaj sledeći ponedeljak, mesec, da prođu praznici... I ne dovodi sebe u situaciju goru od ove u kojoj si sad, jer ti je SADA potrebna promena. Šta odlažeš? Sebe u ogledalu kakvu pamtiš i energiju koja ti fali? Zdravlje? Šta tačno?

Nikad neće biti pogodan trenutak i istovremeno je svaki pravi, veruj mi!

Molim vas, promenite sve što vas koči u životu. Posao, partnera, okruženje, fizički izgled... Promene nisu lake, ali živeti u istom koje je pogubno za tebe je još teže. Svi plaćamo bol discipline ili bol kajanja. Ti odlučiš gde ćeš.

Kada sam poručila GreenFit biljne kapi, muž me je ismejao i rekao kako samo bacam pare na gluposti i da bi mi bolje bilo da “probušim kašiku”. Osetila sam se poniženo i pomislila da sam glupa i da je bolje da odmah odustanem. Onda sam razmislila i rekla sebi - ma, sad kad sam već poručila, mogu i da počnem da ih pijem. Šta imam da izgubim? Rešila sam da se prve dve nedelje ne merim uopšte da se ne bih razočarala ako ne bude nekih rezultata i krenula sa terapijom. Primetila sam da mi se metabolizam pokrenuo automatski, već od prvog dana praktično i to me je jako obradovalo jer sam ranije imala problema sa lenjim crevima i usporenim varenjem.

Sem toga, učinilo mi se da više osećam žeđ i da pijem više vode, kao i da više i češće mokrim i tako izbacujem nagomilanu tečnost iz organizma. Sve to doprinelo je da se osećam laganije i poletnije. Imala sam odjednom više energije i osećala se bolje. Primetila sam po garderobi da mi se stomak smanjio, ali nisam znala još koliko imam kilograma i da li sam smršala. Jedva sam čekala da prođu te dve nedelje koje sam sebi zacrtala, pa da se izmerim. U svojoj najtežoj fazi, kada sam počela sa kapima, imala sam 106 kg, a dve nedelje kasnije, moja vaga je pokazivala 97 kg! Bila sam presrećna! Prvo zbog toga što kapi daju rezultate, a možda još i više zbog sebe same što sam rešila da ne obraćam pažnju na tuđe zlurade komentare i da teram po svome.

Dve i po godine kasnije, izašla sam iz nezdravog braka u kom sam bila, zahvaljujući pomoći psihologa i bezgraničnoj podršci svoje primarne porodice. Trenutno imam 74 kg i još uvek radim na sebi svakodnevno. Vežbam i trudim se da se hranim zdravo. Ponosna sam na sve što sam postigla i osećam da sam se vratila sebi pravoj, onakvoj kakva sam oduvek i bila.

Moja poruka za kraj — MOLIM VAS, MOOOLIM VAS, VERUJTE U SEBE I NEMOJTE NIKAD ODUSTATI OD SEBE. Eto. A ja idem dalje...

❣️AKO VAS JE INSPIRISALA DRAGANINA PRIČA: ODLUČITE, KRENITE KA ZDRAVOJ PROMENI, TU SMO DA VAM POMOGNEMO!

GreenFit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

GreenFit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite GreenFit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena GreenFit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Promo tekst