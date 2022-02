IZAŠLI SMO NA VEČERU, A ON JE IZVADIO JEDNU STVAR I TOTALNO ME IZBLAMIRAO: Pobegla sam iz restorana, a onda je nastao HAOS

Kad je reč o odlasku u restoran, svi znamo da je uvek najbolje biti pristojan prema konobarima i osoblju – na kraju krajeva, oni samo rade svoj posao i oni su ti koji su zaduženi za rukovanje vašom hranom.

Jedna devojka ispričala je da su je uvek učili da poštuje osoblje, te je ostala u šoku kada je njen dečko tokom jedne večere u restoranu uradio nešto sasvim neobično. Pišući anonimno na Redditu, 30-godišnja devojka objasnila je kako misli da je njegovo ponašanje neprihvatljivo, te je na kraju otišla s večere, piše Mirror.

“Ovo bi moglo da zvuči loše, ne znam jesam li u krivu. Izlazim sa svojim dečkom Retom četiri meseca, živimo u različitim gradovima i on nije odavde, obično dolazi vikendom. Ovaj put odlučila sam da posetim njegov grad i odvedem ga na večeru”, započela je u objavi.

foto: Profimedia

Ret je već bio tamo kada je stigla u restoran, malo su razgovarali, proverili jelovnik, a onda kada je došlo vreme za poručivanje, izvukao je malo zvonce iz džepa jakne, podigao ga i počeo da trese.

"Proizveo je glasan, neprijatan zvuk, počele su da me bole uši. Bila sam toliko zbunjena da sam pitala šta radi, a on je rekao da pokušava da privuče pažnju jednog od konobara. Rekla sam da je to neprijatno i da treba odmah da prestane, ali on je nastavio da ga trese. Ne mogu ni da objasnim poglede koje smo dobili od drugih gostiju. Zahtevala sam da prestane, ali on je rekao da neće dok neko ne dođe i preuzme našu narudžbinu”, otkrila je.

Objasnila je kako je neko došao da uzme njihovu narudžbinu, ali njoj je bilo dosta, pa je ustala i izašla iz restorana. Ret je pošao za njom i počeli su da se svađaju.

foto: Profimedia

“Rekla sam mu da mi je neprijatno, a on se uzrujao i rekao da ne razume zašto mislim da je zvono neprijatno, objasnio je da je to savršeno rešenje da ne moramo da čekamo da se konobar pojavi. Rekla sam da je to neprikladno i nepristojno. Odgovorio je da sam previše osetljiva i da sam preterano reagovala ni na šta. Insistirao je da se vratimo, ali odbila sam”, ispričala je.

Na kraju su otišli kući, on je nastavio da priča o tome kako je pokvarila večeru i povredila ga ponašajući se kao da je njegovo ponašanje sramotno. Rekla mu je da ima pravo da iznese mišljenje o tome što je uradio.

foto: Profimedia

"On se već danima duri i želi izvinjenje. Možda sam preterala. Možda ovakvo ponašanje nije ništa tamo gde on živi, ​​ali ovde je to jednostavno neprihvatljivo", zaključila je.

Više od 3.000 ljudi odgovorilo je na njenu objavu, a mnogi su se složili da je njegovo ponašanje neprihvatljivo. "To je neverovatno nepristojno i više nego neprikladno. Vaš dečko je nepristojan i bio bi izbačen iz većine restorana u SAD zbog takvog ponašanja”, komentarisala je jedna korisnica, dok je druga dodala:

"Ko bi zvonio u restoranu? Rekla bih da je to više nego sramotno i da niste učinili ništa loše. Tako ometa druge goste i konobare koji su zauzeti svojim poslom.”

(Kurir.rs/ Večernji.hr)