NE ZNAM KAKO DA JE POGLEDAM U OČI: Devojka pala u OČAJ nakon što ju je TINDER spojio sa MUŽEM NJENE ROĐAKE! Odlučila da uradi OVO

Amerikanka je otišla na Reditov forum "Relationship Advice" (Saveti o vezama), kako bi ispričala svoju priču o neočekivanom upoznavanju sa Tindera, u nadi da će naći rešenje za situaciju koja ju je zadesila.

- Idem da posetim rođaku sledeće nedelje, i mislila sam da pronađem nekoga preko Tindera dok sam tamo, i naišla sam na poznato lice s poznatim imenom. Nisam lično upoznala tog tipa, pa sam proverila o kome se radi sa svojom najboljom prijateljicom koja živi u istom gradu - ispričala je žena.

Naime, ona se ponadala da će pronaći partnera onlajn dok je u poseti kod rođake. Međutim, bila je prisiljena da pauzira svoju avanturu sa interneta, kada se na aplikaciji spojila sa mužem svoje rođake, kojeg nikad nije uživo upoznala.

Bila je zabrinuta oko toga šta da uradi. Mnogi ljudi iz grupe su je posavetovali da kaže svojoj rođaki da je njen muž na Tinderu, a drugi su tvrdili da bi trebalo da prećuti, i da pusti da se to sazna od nekog drugog, kako ona ne bi bila upletena u njihove probleme.

Da stvar bude još gora, njena rođaka i muž imaju i dete, i nikad nisu važili za par koji ima otvorenu vezu.

Ona bi rođaki rekla šta se dogodilo, ali želi da zna na koji način to da izusti. Muž je takođe sada video i njeno lice, pa se boji da će je prepoznati kad bude otišla kod njih. Htela bi da učini pravu stvar, i da izvede ovo što ne jabbolje moguće, a da ne napravi veliki neder.

- Volim svoju rođaku. Zato sam ovde anonimno i molim strance za pomoć jer ne želim ovo zeznuti. Bojim se za nju. Bojim se šta bi joj ovo moglo učiniti. Zbog toga ne znam kako da postupim. Stavila sam svoje putovanje na pauzu zbog ovoga. Nisam lično upoznala ovog tipa, jer rođaka i ja živimo na suprotnim stranama zemlje, a susreti su skupi za oboje - dodala je ona.

Žena je objasnila kako ju je suprug njene rođake prvi pronašao, i da je prvo htela da potvrdi da je to definitivno on. Žena je zaključila da želi reći svojoj rođaki istinu, ali nije sigurna na koji način.

- Na kraju, ako mi se ipak zameri, nemam ništa protiv. Ako tako odluči, podneću to jer znam da nisam učinila ništa loše - ističe ona.

Jedna osoba je prokomentarisala kako bi to želela saznati odmah, a ne kasnije.

- Jeste neprijatno, ali samo treba da je nazoveš i kažeš joj da si naišla na nešto zabrinjavajuće i zatim joj reći istinu.

Takođe, predlažu joj i da pošalje slike sa Tindera i pre nego što ode kod njih.

- Javi joj sve pre nego što odeš kod nje - predložio je jedan korisnik Redita.

Drugi je pak rekao - Kad odeš u posetu, pričekaj da ostanete same kod kuće ili je odvedite negde nasamo i pokažite joj sve. Bilo bi najbolje da to učinite dok je on na poslu ili napolju na duže vreme, kako bi ona mogla da spakuje torbu i napusti ga ako želi.

Uprkos brojnim komentarima u kojima se slažu da bi žena trebala da kaže svojoj rođaki da joj je muž na Tinderu, drugi su joj savetovali da se ne meša u njihov odnos. Naveli su joj i kako bi neko drugi mogao da iskoristi lažno njegove slike, što se inače i dešava na sajtovima za upoznavanje.

- Nisam siguran šta ti zapravo misliš da će se dogoditi. Može biti da je on samo malo eksperimentisao s Tinderom i da zato ima profil tamo. Profil na Tinderu ne znači nužno da on želi naći nekog drugog i da vara ženu. Barem bi tako mogao reći, ako se suočite s njim - posavetovao je jedan korisnik Redita.

- Ako ne želiš da se mešaš, onda ona mora saznati sama ili od nekog drugog. Iskoristi nekog drugog ko bi joj mogao reći, ili joj nekako anonimno pošalji podatke da se to ne vezuje za tebe i da se ne moraš baviti tuđom dramom - glasio je jedan od komentara.

