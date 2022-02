DOGURALA JE DO 158 KILOGRAMA: Da, moguće je smršati bez treninga, potpuno prirodno i uz zdrave navike – evo KAKO!

Još od srednje škole, Jelena se osećala kao da se "bori" sa svojom težinom. Počela je da drži dijetu već sa 15 godina, a godinama nakon toga, kada joj je dijagnostikovan poremećaj ishrane u vidu prejedanja, mučila se sa jo-jo efektom, gde je njena kilaža išla gore-dole. Jelena procenjuje da je izgubila i dobila značajnu težinu najmanje 12 puta u životu, ako ne i više puta.

Njena najveća težina od 158 kg kada je po sopstvenim rečima dotakla „najnižu tačku u životu”, dogodila se kada je njena majka umrla. Mesecima pre toga, dok se brinula o svojoj majci, Jelena se ugojila blizu 90 kg. A kako nesreća nikada ne ide sama, dogodila joj se i nezgoda kada se okliznula i pala u kupatilu. Tada je pokidala prednji ukršteni ligament i meniskus u desnom kolenu. Hirurg je rekao da je preteška da bi je operisao i predvideo joj je da će za godinu dana biti u invalidskim kolicima ako ne smrša.

„Koliko god čudno zvučalo, taj hirurg mi je učinio najveću uslugu u mom životu upravo zahvaljujući tome što je bio tako otvoreno i surovo realan“, kaže ona. „To je bilo ono što sam morala da čujem, i to je ono što me je okrenulo.”

„Rešila sam da nešto uradim i setila sam se jednog citata da ako stalno radiš isto, dobićeš iste rezultate i rešila da ovaj put probam nešto što nikad do tad nisam. Na društvenim mrežama sam videla reklamu za neke biljne kapi i dopalo mi se što je sve prirodno i nema nikakvih opasnosti po zdravlje i rešila sam da probam sa tim”, nastavlja svoju ispovest.

„Poručila sam jedan set i krenula da pijem. Moram da kažem da je žena koja mi se javila na telefon bila izuzetno ljubazna i pružila mi je podršku sve vreme. Poslali su mi potpuno besplatno i predlog jelovnika koji je uključivao sve namirnice, nije bilo nikakvih posebnih restrikcija.”

Jelena je započela terapiju GreenFit biljnim kapima, kao i zdraviju ishranu koja stavlja naglasak na voće, povrće, žitarice i orašaste plodove, i nije isključila nijednu hranu, dozvoljavajući sebi biftek ili sladoled kada se pojavi želja. Ta podela 80/20 u korist zdrave u odnosu na nezdravu hranu, pomogla joj je da ostane na pravom putu. Za dve godine, Jelana je izgubila 85kg, i nije joj čak ni bila potrebna operacija kolena.

„Konačno sam smršala tek kada sam sama sa sobom raščistila zašto to želim“, kaže ona. „A vašim čitaocima bih poručila da i oni razmisle da li žele to što žele zato što misle da će zbog toga biti bolji ili žele to što žele zato što misle da će se osećati bolje. Osećanje je prolazno i stvar trenutka, a ako radite na sebi, na svom zdravlju i samopouzdanju, vaša ličnost će privući uspeh”.

