NAMUČENA DEVOJKA PROŠLA KROZ NEVIĐENI PAKAO: Nakon RASKIDA otišla kod TERAPEUTA i saznala ISTINU zbog koje je potpuno POLUDELA!

Raskidi mogu biti prilično teški, posebno kada smo mladi i ne znamo kako je najbolje nositi se sa izlaskom iz veze.

Devojka po imenu Lili nije mogla da se nosi sa raskidom, pa je odlučila da poseti psihoterapeuta, ispriča joj svoje iskustvo sa bivšim i polako ostavi priču iza sebe, međutim, to iskustvo nije ispalo onako kako se nadala.

Naime, Lili je tokom sastanka izgovorila puno ime svog bivšeg dečka, a psihoterapeutkinja, koja ju je do tada pažljivo slušala, nije mogao da sakrije šok. Mladić na koga se Lili požalila bio je njen nećak.

Devojka je podelila na ovu neugodnu situaciju na društvenoj mreži TikTok, ali nije otkrila da li ide kod iste žene na terapiju ili je to njihov poslednji sastanak, prenosi The Sun.

„Samo bih ustao i izašao“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi prokomentarisali da im je to jedan od najvećih strahova pri odlasku na terapiju: „Ovo me stvarno plaši, moj terapeut i dalje živi veoma blizu mene“. „U osnovnoj školi sam išao na terapiju, a žena koja mi je pomogla bila je kuma detetu koje me je maltretiralo“, napisao je neko sa sličnim iskustvom.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:51 MENE NEĆEŠ NAZIVATI GLUPAČOM! Ivan i Ksenija u žestokom obračunu - pljušte prozivke u Baru, RASKID na pomolu?! (VIDEO)