IMALA JE 130 KILOGRAMA KADA JE PRELOMILA I REŠILA DA SMRŠA: Zahvaljujući ovim BILJKAMA izgubila je preko 60 kg!

Nakon osam godina težine od skoro 130 kg, L. je dostigla svoju prelomnu tačku tokom odmora sa prijateljima.

„Moji prijatelji imaju vikendicu u Herceg Novom gde je more predivno, ali da biste došli do njega, morate da se spustite niz mnogo stepenica, ne znam im ni broj! Stajala sam tamo i nemoćno gledala u te stepenice i svoje prijatelje kako odmiču, znajući da ja to ne mogu da uradim", kaže. „Mogla sam da ih vidim kako se smeju i pričaju, a ja sam stajala na vrhu i rekla sebi dve reči: 'Vreme je.' "

Ova majka dvoje dece počela je da pije Green Fit biljne kapi i zadovoljna prvobitnim rezultatima, okrenula se prirodi i krenula da istražuje zdrave recepte.

“ Prijatelji su me sve vreme bodrili i podržavali, a jedan od njih mi je nakon 3 meseca, kada je video da sam uključila i večernje šetnje, poklonio narukvicu za praćenje koraka. To me je još više motivisalo i izgubila sam 32 kg za 16 meseci “.

Tada je L. primetila sumnjivu kvržicu na grudima. Brzo joj je dijagnostikovan rak dojke i morala je da se podvrgne operaciji i rigoroznom tretmanu hemoterapije.

„Sve je prošlo kao u nekom snu“, priča L., ali je njena rešenost da održi zdrav način života nije jenjavao. Saznala je za ishranu po Brojsu i krenula svakodnevno da pije te sveže ceđene sokove. Težina je stalno padala.

„Svake nedelje sam gubila težinu tokom cele godine“, kaže ona. „Bila sam odlučna. Ako malo razmislim, šta se sve desilo te godine, prosto ne mogu da verujem kako sam ja to sve izdržala. Nisam dala da me išta izbaci iz koloseka. Imala sam neku neobjašnjivu jasnoću i cilj ispred sebe.“

L., koja sada ima 60 godina, dostigla je 68 kg. u februaru i svoje zdravlje i život pripisuje svom gubitku težine.

„Nikada ne bih našla tu kvržicu da nisam smršala“, kaže ona. „Dva puta mi je Green Fit spasio život. Spasio me je od srčanog udara, i spasio me jer sam našla tu kvržicu.“

Green Fit biljne kapi za mršavljenje predstavljaju kombinaciju tinktura i ekstrakata čiji aktivni sastojci pospešuju metabolizam, regulišu probavu i eliminaciju suvišne tečnosti, te na taj način olakšavaju razgradnju masnih naslaga. Kapi povoljno deluju na smanjenje i održavanje željene telesne težine.

foto: Promo

DOZIRANJE I VREME TRAJANJA:

Green Fit biljne kapi uzimaju se dva puta dnevno, ujutru i uveče po 75 kapi i traju oko 10 dana. 3 bočice ovih kapi su dovoljne za mesec dana. Za najbolje rezultate vam preporučujemo da koristite Green Fit biljne kapi 2 meseca u kontinuitetu (6 bočica), a na dalje po potrebi.

Cena Green Fit biljnih kapi iznosi 1.500 rsd i možete ih naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

Cena paketa 2+1 gratis (2 bočice kupite, treću dobijete gratis) iznosi 3.000 rsd i možete ga naručiti online klikom OVDE ili pozivom na broj telefona 011/442 0502.

* Dostava je moguća samo na teritoriji Republike Srbije.

Promo tekst