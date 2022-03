STARENJE POČINJE PRE POJAVE BORA! Primetite prve znake za uzbunu da mladost nestaje i preduzmite OVE korake!

Mnogo pre pojave brazda na koži, telo nam šalje signale da je najlepše doba prošlo, i to u promenama koje ne zapažamo lako. Obratite pažnju i reagujte odmah.

Kad se pomene starenje, obično ga povezujemo s borama i gubljenjem elastičnosti kože. Dok se borimo protiv ovih očiglednih znakova godina, većina nas je sklona da potpuno previdi mnogo objektivnije signale koje nam telo šalje tokom procesa starenja. Oni su zvono za uzbunu koje nam stavlja do znanja da je vreme da obratimo pažnju na zdravlje i učinimo ono što je u našoj moći da odložimo početak često prevremenog starenja.

foto: Pixabay

Sporije reagovanje

Vreme za koje reagujemo može postati sporije s godinama. Kad smo mladi, imamo dobre reflekse i veoma brzo odgovaramo na sve što se desi, ali vremenom se broj razbijenih šolja ili automobilskih incidenata povećava.

foto: Pixabay

Povrede i modrice teže prolaze

Kod preranog starenja, posekotinama, povredama i modricama potrebno je više vremena da zacele. Ljudska koža ima neverovatnu sposobnost regeneracije i kada taj proces ne ide lako kao nekad, dokaz je da nešto u organizmu ne radi kako treba.

foto: Pixabay

Smanjena sposobnost da se nosi teško

Ako vam je problem da prenesete nešto teško s jednog mesta na drugo, a pamtite da ste to nekad s lakoćom radili, ne treba da budete iznenađeni jer je to dokaz da starite. Mišići s godinama gube masu i to utiče na našu snagu i izdržljivost.

foto: Shutterstock

Slabljenje vida

Dobro je poznato da vid slabi s godinama. Posle četrdesete, ljudi doživljavaju presbiopiju, poznatu još i kao staračka dalekovidost, kada se gubi sposobnost da se pogled fokusira na predmete koji su blizu. Kad imamo 20 godina, jasno vidimo reči na 10 centimetara, a sa 40 tek na 25. Mnogi tada moraju da počnu da nose naočare za čitanje.

foto: Shutterstock

Promene u načinu gojenja

Omiljene farmerke su vam tesne oko struka i na bokovima? Gojenje u središnjem delu tela je jasan znak starenja. Situacija može postati i gora ako imate distrofiju mišića, naročito u predelu bokova. Na sreću, ovaj problem može da se sanira odgovarajućom dijetom i vežbama.

Ljudi vas požuruju

Činjenica da vam je teško da držite korak s prijateljima takođe ukazuje na ubrzanje procesa starenja u vašem telu. Brzina hodanja je objektivni indikator rada mišića nogu i brzine prenošenja nervnih impulsa. To su glavni faktori koji prvenstveno vode starenju. Na sreću, i to se može popraviti redovnim šetnjama i vežbanjem tokom nedelje.

foto: Pixabay

Loš rad vestibularnog aparata

Delimičan gubitak fizičke ravnoteže takođe je znak starenja. Naučno je dokazano da sa 80 godina osoba potpuno gubi sposobnost da stoji na jednoj nozi sa zatvorenim očima. Za to postoji jednostavan test: stanite pravo i zatvorite oči. Podignite jednu nogu i savijte je u kolenu - levu ako ste dešnjak, a desnu ako ste levak. Štopericom merite vreme koliko možete tako da stojite dok ne izgubite ravnotežu. Osoba od 30 godina koja nema problema sa vestibularnim aparatom može da stoji 20 i više sekundi, dok stariji ni deset.

foto: Shutterstock

Ravno čelo

Spoljašnje znake starenja najlakše je primetiti, ali malo ljudi zna da, osim bora, i ravno čelo ukazuje na godine. Kao posledicu atrofije masnog tkiva na licu, čelo gubi formu čak i kad je glatko i bez bora. Na taj način se lice menja i deluje starije, a utisak još više dolazi do izražaja kad se ubrizgavanjem botoksa koriguju horizontalne bore.

foto: Shutterstock

Nestajanje žleba iznad usne

Usne s godinama gube svoju prirodnu svetlu boju i punoću, pa žene koriste ruževe, trajnu šminku ili injekcije kako bi se izborile protiv toga. Ipak, postoji i znak starenja protiv koga nije lako boriti se - postepeno izravnavanje filtruma, žleba između nosa i gornje usne. To je oblast koja je veoma značajna za strukturu ženskog lica. Kad smo mladi, jasno je vidljiva, ali s godinama lagano nestaje i u starosti potpuno iščezne.

foto: Pixabay

Gubitak uživanja

Ovim terminom objašnjava se gubitak osećaja sreće ili sposobnosti da se uživa u životu. Ako više niste oduševljeni stvarima kao ranije, znajte da to dolazi i kao posledica godina. Ipak, pošto isti simptomi mogu biti i signal depresije ili iscrpljenosti, treba porazgovarati s lekarom. Ovo ne sme biti izgovor da izbegavate prijatelje, izlazite ili uživate u stvarima kao nekad, već da shvatite šta vam se dešava. To što ste tužni uglavnom vam neće skratiti život, ali će ga učiniti lošijim. Ne dozvolite da se to desi.

