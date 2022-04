DA LI SRBI OSUĐUJU ŽENE KOJE BRZO SPAVAJU S NJIMA? Ovo se svaka devojka pita, a ODGOVOR će vas ZAPREPASTITI! Evo šta im SMETA!

Mnoge devojke brinu da će dobiti negativne poene ako pristanu da vode ljubav na prvom sastanku. Evo šta o tome misli nekoliko anketiranih muškaraca.

Seks! Ne znaš šta je gore kad počneš da se viđaš sa nekim: da li je bolje odmah da ga imaš i da skineš to sa dnevnog reda i smanjiš tenziju oko toga jer nam se nekako čini da to pitanje uvek visi u vazduhu, a opet da li će se o tebi misliti loše ako odmah pređeš na stvar?

Najbolje u svakom slučaju je da radimo tačno onako kako nam odgovara u datom trenutku i da probamo da se maksimalno opustimo i uživamo. Ako iskra plane odmah, što sebi uskraćivati zadovoljstvo i ne iskoristiti priliku. Sa druge strane ako nam je potrebno vreme da se opustimo sa nekim treba to i da kažemo i sačekamo da prođe par sastanaka dok bolje ne upoznamo naše partnere pa nam onda i seksualno odnos bude bolji i iskreniji.

Pitali smo momke šta misle o seksu na prvom sastanku i da li im smeta kada devojke to rade zato što znamo da mnoge strepe od ovog pitanja i da je ono često uzrok suzdržavanja i izbegavanja stvari koja treba da bude uživanje za obe strane.

„Nekad mi je to smetalo i bio sam u fazonu ‘šta ako ovako leže sa svakim’. Ali kako godine prolaze, to je sve manje bitno i devojke imaju pravo da rade šta god da požele. Na kraju krajeva i ja želim seks i ona želi seks, zašto bi se bilo ko suzdržavao? Šta više, sad sam u vezi sa devojkom sa kojom sam spavao prvo veče i baš nam je lepo, kaže Milan (29). „Ne osuđujem uopšte. Odrasli smo ljudi koji su oboje pristali na uzajamno zadovoljstvo, šta ima loše u tome? Nekad je čak i bolje obaviti to pre, pa da znamo da li se podudaramo na svakom planu“, misli Bojan (30). Izgleda da kako godine rastu, predrasude sve manje opadaju i najvažnije ostaje da se svi dobro provedu i urade onako kako im prija.

„Mislim da nisam više u godinama kada mogu da očekujem da nađem devojku koja nije imala određen broj seksualnih partnera iza sebe, tako da mi je potpuno nevažno i koliko ih je imala i da li smo seks imali odmah, ne vidim poentu da se suzdržavamo, bolje odmah da se zna jel odgovaramo jedno drugom i u tom smislu, nego da saznamo posle mesec dva“, kaže Andreja (35) „Čak više volim kad se to desi, obično se iznenadim jer sam naletao na devojke koje to čuvaju kao da je seks jedina stvar koju imaju da ponude. Zaista ne vidim ništa loše, nisam sigurno izašao sa devojkom samo zbog toga, tako da slobodno nek se opusti i radi stvari koje joj se rade“ kaže Jovan (30).

A neke ljubavne priče su baš otpočele ovim putem, tako da je vreme da se potpuno opustimo i seks prestanemo da doživljavamo kao nešto što ili mora ili ne sme da se desi odmah. „Sa devojkom sa kojom sam trenutno sam se prvobitno navatao na nekoj žurci. Njoj posle bilo glupo pa me mesecima izbegavala, ali smo onda vremenom završili zajedno, a taj događaj nikada nije uticao na moje mišljenje, još mi se više i sviđala iskreno“, navodi Lazar (33).

Na kraju se ispostavilo da najviše od svega smeta ako se pretvaramo i lažemo, tako da devojke, najbolje je biti iskren u svojim namerama kakve god da su one bile.

„Najviše mrzim kad to urade, a onda u pola kažu „mislim ja ovo inače ne radim“, šta bi ja sad trebalo da pomislim da sam izuzetak ili da je ona poklekla pa je sad grize savest. Onda još i pomislim da nema samopouzdanja kad to govori i sve ode u propast. Kad se već desilo bolje da oboje ćutimo jel radimo to inače ili ne, ako je bilo dobro kakve veze ima“, surovo je iskren Mateja (26). Ono što smo zaključile iz ovih razgovora jeste da su momci više zamišljeni oko svojih želja i potreba i manje im je važno to šta će te žene da urade. Nekako, šta god da urade jedino što je važno je da se oboje dobro provedu i da to bude ono što su obe strane želele.

