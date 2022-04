KAD JE IDEALNO IMATI S*KS S NOVIM PARTNEROM? Ljudi se uglavnom opredeljuju za OVAJ BROJ SASTANAKA pre stupanja u ODNOSE

Ne postoji pravo vreme za vođenje ljubavi sa novim partnerom. Stvar je ličnog izbora, želje i osećaja kada ćete da stupite u intimne odnose – neki to čine odmah, a neki pričekaju.

Najčešće to rade posle petog sastanka, pokazalo je istraživanje, a evo i zašto.

foto: Profimedia

Oko 5.500 samaca u Americi odgovoralo je na pitanja Match.com, koja su bila vezana za sastanke, uključujući i pitanje „nakon kog viđanja su odlučili da vode ljubav sa partnerom“. Najveći broj ispitanika odgovorilo je da se to desilo nakon petog viđenja.

Prema istraživanju Singles in America, 35 odsto ljudi je izjavilo da su najsrećniji bili u vezi koja je započela vođenjem ljubavi na petom sastanku, ali je čak 25 odsto muškaraca i žena izjavilo da se kod njih avantura za jednu noć na koju su bili spremni kasnije pretvorila u vezu.

foto: Profimedia

Zašto posle petog viđanja?

Najveći broj ispitanika smatra da je pet viđenja dovoljno da se uvere da li je osoba s kojom hoće da podele intimu pristojna, simpatična, zabavna ili je neki mračnjak, tmurnog raspoloženja i s drugim negativnim osobinama.'Filozofski' nastrojeni, neprijatni, naporni i bezobrazni do tada su bili odbacivani.

Dešava se i da do petog viđanja neko ne može da odgonetne kakav je zapravo njegov izabranik ili izabranica. A ako se to vama dogodi, zapitajte se uvek da li skriva nešto od vas. To će vam odmah dati i odgovor na pitanje da li zaista želite da budete sa nekim takvim u krevetskoj i u svakoj drugoj vezi.

(Kurir.rs/Match.com)

