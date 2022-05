VOLIM S*KS NA ČUDNIM MESTIMA, PUKLA SAM PREKO 100.000 $ NA TAJ FETIŠ: Ne planiram da stanem, ovo je tek POČETAK!

Mimi Boliviana (33) je otkrila da je potrošila više od 100.000 dolara na seks na neobičnim mestima kako bi "ispunila svoje fantazije". I kaže da ne planira da stane u skorije vreme jer želi da nastavi svoje seksualne avanture.

Sebe opisuje kao influenserku i kaže da nikad nije dvoumila oko potrošnje novca na svoje seksualne avanture. Bolivijska manekenka se nedavno udala i kaže da "sad želi potrošiti još više na seks na jedinstvenim mestima".

Mimi je nedavno imala venčanje iz snova u Dubaiju s modelom Viktorom Ferazom.

- Već sam potrošila više od 100.000 dolara na ispunjavanje svojih seksualnih fantazija, a sad u braku, potrošila bih još više - rekla je.

- To što radim me jako usrećuje i smatram da je to dugoročno ulaganje u ostvarenje svojih ciljeva - objasnila je.

foto: Printscreen/Instagram

Mimi, koja sebe smatra jednom od najpoznatijih žena na društvenim mrežama, prisetila se neobičnih mesta na kojima je imala seksualne avanture.

To uključuje seks u helikopteru, u Salar de Ujuni (najvišoj i najvećoj slanoj pustinji na svetu), u limuzini, u ringu profesionalnog MMA-a, na džet skiju usred mora u Kankunu i na pustom ostrvu u Kartagini.

Priznanje dolazi nakon što je Mimi, koja trenutno živi u Brazilu, nedavno priznala da se ona i novi mužić Viktor (26) seksaju pet puta dnevno piše Daily Star.

foto: Printscreen/Instagram

