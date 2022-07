KAKO DA ISPEGLATE POSTELJINU BEZ MNOGO MUČENJA?! Žena pokazala ČUDAN trik koji radi posao, a internet u ŠOKU: Ovo je genijalno!

Žena koja zbog čišćenja ima više od 60.000 pratilaca na TikToku, ovoga puta je podelila trik kako da ispeglate posteljinu bez mnogo truda.

Na svom TikTok profilu @ias.jd, Jasmin je pokazala svoju jednostavnu rutinu peglanja kreveta koja je podelila mišljenja korisnika društvenih medija. Naime, ona je peglala posteljinu tek nakon što ju je ponovo oprala i namestila krevet. Mnogi nisu mogli da se odluče šta misle o ovoj jedinstvenoj ideji.

- Ko još pegla čaršave posle nameštanja kreveta? - upitala je svoje pratioce i zaključila da bi možda trebalo da kupi peglu na paru.

Doduše, nekima se ideja dopala i komentarisali su da ne mogu da veruju da je sami nisu smislili, dok drugi nisu bili toliko impresionirani.

"To je zapravo genijalno!" napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Ja radim isto i budim se 30 minuta ranije da to uradim pre nego što izađem da ne dođem kući sa zgužvanim čaršavima." „Definitivno to morate da uradite sa vertikalnom parnom peglom, ona menja život“, piše treći.

(Kurir.rs)

