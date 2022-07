KOLIKO TRAJE IDEALAN S*KSUALNI ODNOS I GDE JE G TAČKA: Mia Kalifa odgovara na sva pitanja o s*ksu koja vas je SRAMOTA da postavite

Kada većina ljudi ima neprijatna pitanja o seksu, za odgovore se obraća internetu, a nedavno je na pitanja odgovorala bivša porno glumica, Mia Kalifa za "Men's Health".

Ona je sada popularna sportska komentatorka i slavna osoba na društvenim mrežama, s gotovo 2 miliona pratilaca na Tviteru i 3,4 miliona pratilaca na Instagramu. Kalifa je poznata po svojim sportskim tvitovima i svojim duhovitim, često brutalnim prozivkama sportista koji joj neretko privatno šalju gnusne poruke. Kalifa je nezvanični stručnjak za sve stvari koje se odnose na seks i žene. To je razlog zbog kog je ova seksi diva "OnlyFansa" odgovarala na neka od najguglanijih pitanja o seksu.

Gde se nalazi G tačka, kako zadovoljiti ženu, te koliko dugo seks treba da traje - na ova i još pitanja o seksu odgovorila je Mia Kalifa.

Gde se nalazi G tačka?

- Vaša G tačka nalazi se na gornjem zidu vagine, na pola puta između otvora i cerviksa. Znate da ga dodirujete kada vam se čini da dodirujete malo grublju površinu, poput površine oraha. Za pronalaženje potrebno je malo eksperimentisanja. Svaka devojka dolazi do svoje G tačke na drugačiji način. Orgazam postižem spolja, ne previše od samog snošaja, pa mi je draža stimulacija klitorisa nego stimulacija G tačke. Ali svaka devojka je drugačija - rekla je bivša porno glumica.

Kako postići orgazam kod žene?

Stvarno sve zavisi od žene. Većini žena treba samo puno predigre da bi bile dovoljno uključene da izjednače orgazam. Ne radi se samo o pronalaženju G tačke, radi se o gomili različitih činilaca, poput ljubljenja i razmenjivanja nežnosti ili grubosti, zavisno od toga šta devojka želi. Nema odgovora na pitanje koliko predigra treba da traje, samo morate da osetite vibraciju. Ako žena pokušava malo da vodi, treba se slediti njeno vođstvo. To znači da ona ne želi da krenete da imate seks, želi da je još napalite. Iznad svega, nemojte da pitate da li je unutra. Nemojte to da radite ni pod razno - savetovala je Mia.

Kako će muškarac znati da sve dobro radi tokom seksa?

- Gledajte je, slušajte je i osetite je van sebe. Nemojte se preispitivati. Nemojte stalno pitati: 'Je li ovo u redu? Želiš li još ovoga? Želiš li više od toga?'. Slušajte njeno stenjanje. Ako stenje, uživa u tome. Ako telo počne da joj se trese, ili ako izgleda kao joj treba egzorcizam, približava se orgazam. To je obično dobar znak - otkrila je Mia.

Da li je veličina penisa važna?

- Mislim da veličina uopšte nije bitna. Najbolji seks koji sam imala definitivno nije bio s muškarcem koji je imao najveći penis koji sam ikad videla. Stvarno se radi o načinu na koji se ponašate prema devojci i kako se ona oseća prema vama. Meni je važno kako se osećam prema osobi, a ne to šta ona radi. Ne znam da li je većina devojaka takva, ali svakako bih rekla da se nikada ne preskače predigra. Sve to utiče na to hoće li devojka doživeti orgazam ili ne - započela je Mia.

- Ne radi se o veličini penisa, ali postoji nešto što je premalo - ne kažem da ne postoji. Međutim, ako muškarac ima igru, veličina penisa nije bitna. Samo treba biti samouveren. Samopouzdanje će učiniti da muškarac izgleda više seksi, a njegov penis veći. Ako je muškarac malen, može staviti jastuk ispod devojkinih leđa, što pomaže kod uglova. Izbegavajte određene poze poput dogi stajla. Biće jako teško doći do tamo ako devojka ima veliku guzu ili nešto slično - zaključila je Mia.

Može li muškarac s malim penisom nadoknaditi to oralnim zadovoljavanjem žene?

- Pa, ne uživam u tome preterano, ali mnoge devojke stvarno uživaju u tome. Jako, jako sam osetljiva na unutrašnjoj strani butina i jednostavno počnem da se kikoćem kao manijak, a to je stvarno neprivlačno - otkrila je Mia.

Koliko bi trebao da traje seks?

- Seks bi trebao da traje između 7 i 15 minuta. Mislim da brži seks obično traje oko 5 do 7 minuta, a nešto strastveniji obično oko 10 do 15 minuta. Ne volim seanse koje traju sat vremena, umorim se i iznerviram - rekla je Kalifa, s kojom se slaže i nauka...

Prema studiji Journal of Sexual Medicine iz 2008, Kalifa je zapravo u pravu, žene koje su učestvovale u istraživanju su potvrdile da je 7 do 13 minuta dovoljno za dobar seks.

- Seks ne bi trebao da traje sat vremena. Ako potraje sat vremena, oboje morate da odete na pregled. Kao, zašto to traje tako dugo - dodala je Kalifa.

