IMALA SAM TROJKU SA SVOJIM DEČKOM I DEVOJKOM S KOJOM ME JE PREVARIO: Htela sam da sačuvam vezu, ali je usledio PAKAO!

Hejli Kvin je dejting kouč, koja je ispričala kako je imala trojku sa svojim dečkom i devojkom sa kojom ju je varao.

„Kad sam bila mlađa, bilo je dobrih trojki, ali bilo je i grešaka. Ja uvek kažem da je seks utroje kao i bilo kakav drugi seks – može da bude stvarno kvalitetan, može da bude užasno neprijatan, a može i nešto između. Ja sam se kao klinka podvrgnula raznim eksperimentima u oblasti ljubavi i seksa.

Kad mi je bilo osamnaest godina, bila sam žestoko zaljubljena u svog prvog dečka, ali on je bio rođeni zavodnik. Išao je na kurs za muvanje žena, a u istom hotelu se održavala porno konvencija. Preko četa mi je prijavio da je upoznao tri porno glumice i orgijao sa njima. Mozak mi je eksplodirao, a srce se slomilo, ispričala je ona za Vice.

Odjednom sam se našla u svetu pornografije i poliamorije. Bilo je bolno, ali htela sam da saznam više, pa sam odvažno zaronila. Negde u to vreme sam pokušavala da se više aktiviram u okviru crkve, ali umesto toga sam krenula ovim putem. Radila sam i živela u zajednici instruktora zavođenja da bih izučila zanat.

Tokom tog nomadskog života sam svašta istraživala, obično u lezbejskim i biseksualnim odnosima. Rekla sam sebi da je sve to fantastična avantura, ali negde duboko sam znala da nemam pojma šta radim, pa me je polako hvatala panika. Oduvek sam žudela za intenzivnim iskustvima, ali to se s vremenom otelo kontroli pa sam samo tražila nove granice koje bih mogla da probijem.

Pre dosta godina, saznala sam da me je tadašnji dečko varao na onaj najgori način: izlazio je sa drugom devojkom, nisu još spavali zajedno, ali ga je stvarno privlačila. Ja sam je kontaktirala i pozvala na žurku u hotelu, svesna da bi tu moglo svašta da se desi. Mislim da sam očajnički pokušavala da uspostavim kontrolu nad situacijom.

Bila je prelepa, pet-šest godina mlađa od mene, studirala na Oksfordu. Dočekali su nas šampanjac i ostrige u toj velikoj staroj zgradi. Ja sam nosila neku preskupu Dior haljinu, nikad više para nisam potrošila na nešto nego tada. Ona je nosila jeftine crne duboke čizme i neku majušnu suknju, takođe jeftinu, ali izgledala je fenomenalno. Neviđen genetski materijal, po svakom standardu.

U jednom trenutku smo se zatekle pred ogledalom u kupatilu, doterivale šminku, kad mi je palo na pamet da se obe sređujemo za istog tipa. Ona me je pogledala i pitala „Jel’ bi ti bilo OK da poljubim tvog dečka?“ Meni se zgrčio stomak, nisam mogla da ih gledam ali sam morala, kao nekakvo vantelesno iskustvo. Mislim da ni on nije uživao, izgledao je kao da mu je baš neprijatno.

Na svakom koraku – kad sam ih videla kako se ljube, kad sam je videla golu – pitala sam se da li sam spremna da krenem dalje. Ali svaki put je bilo – ako si već rekla da ti je OK do ove tačke, sad moraš i dalje – pravila sam lanac odobravanja.

Posle žurke smo završili u hotelskoj sobi, praktično je bilo neizbežno da se nešto desi. Mom dečku je bila frka, pa nije mogao da održi erekciju, nervozno je šetao sobom dok sam ja nju vezivala za krevet. Na kraju je samo gledao nas dve.

Mislim da nikad ništa luđe nisam uradila, ali kad smo završile pogledala sam ga i shvatila da mu baš nije bilo do seksa. Zato sam mu ponudila ‘Hoćeš da je po..beš? Evo, ja ću samo tu sa strane da sednem i da vas gledam.’ Sedela sam i pasivno-agresivno se trudila da im pokvarim zadovoljstvo, ali bila sam svesna koliko je sve to pogrešno i koliko me u stvari boli.

Ispostavilo se da on ipak ne može, pa smo završili za to veče, ali tu smo shvatili da nema mesta u krevetu za svo troje. Ja sam ostala da dremam pored prozora dok je sunce izlazilo, a njih dvoje su bili u krevetu. Sećam se njene kose u dugoj pletenici, i kako su vrane napolju graktale, i kako sam bila sva sje*ana.

Sledećeg jutra smo morali osam sati da se vozimo nazad do Londona, ona na zadnjem sedištu, nas dvoje na prednjem, svima je bilo neprijatno. Kad smo napravili pauzu za ručak, njih dvoje su se negde iskrali, što valjda jasno ilustruje koliko je sumanut bio čitav scenario. Pokušavala sam da budem kul, ali u stvari mi je smetalo što su njih dvoje emotivno bliski, osećala sam se kao stranac. Odlučila sam da ubuduće, ako se desi da me partner prevari, ipak krenem tradicionalnim putem i raskinem momentalno sa njim.

Posle te trojke pokušala sam da učvrstim vezu sa dečkom, počeli smo da živimo zajedno. To je potrajalo godinu dana, ali me je izluđivalo koliko je on bio opsednut njom. Posle sam saznala da su se videli bar još jednom meni iza leđa. Kad sam zatrudnela, on me je ostavio. Odlučila sam da zadržim bebu, ali sam imala pobačaj prilično kasno.

To me je praktično probudilo. Rekla sam sebi, šta koji k…c više izigravaš? Nemaš partnera, nemaš ljubav, nemaš podršku. Držala si se te polumrtve veze, a sad više nemaš ništa. Shvatila sam da je gotovo tek kad je otišao i ostavio me trudnu, a trebalo je da shvatim još pre godinu dana kad je sve počelo da se raspada. Umesto toga, ja sam pokušala da igram nekakve igre. Trojka, trudnoća, na kraju se sve to resetovalo pa sam nekako došla sebi.

U svet grupnog seksa sam se upustila zato što mi je tamo neki tip preko interneta pisao kako je bio s tri porno zvezde odjednom. To me je motivisalo da saznam što više mogu o seksu, zavođenju, ljubavi, ali nisam imala mere. Od dekadencije čovek izgubi sposobnost da sagleda samog sebe. Meni je sa trojkama počeo i završio se period eksperimentalnog iživljavanja za kojim ne žalim, ali danas mislim da sam ponovo ona osoba koja sam nekad bila, pre nego što sam krenula u sve to.

(Kurir.rs/ Zadovoljna)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA