SLOMILI SMO TRI KREVETA! S*ks je važan deo svake veze, a dva para progovorila o apstinenciji: Evo kako im je bilo posle mesec dana

Svaka peta osoba, u braku ili u vezi, nije imala seks mesec dana, a sve je više onih koji su u braku i žive kao cimeri. Iako užurbani način života, stres, brige i problemi mogu biti neki od razloga za odumiranje seksualne strane veze, mnogo veći problem predstavlja emocionalno i fizičko distanciranje partnera, što rezultira smanjenjem privlačnosti, strasti i želje za supružnikom.

To je problem koji treba da se reši. Potrebno je reagovati u trenutku kada se to desi, a ne godinama i mesecima kasnije jer je šteta već napravljena. Stvarne situacije u kojima je seks nemoguć nisu problematične, ali one u kojima se seks namerno izbegava su zabrinjavajuće. U takvim situacijama može doći i do sukoba ega – kada strana koja ne želi seks ne razmišlja o osećanjima i potrebama svog partnera. A ako ga drugi partner poželi, brzo će biti optužen da mu je stalo „samo do seksa“.

Seks je sasvim prirodna i normalna stvar, a učestalost seksa zavisi od samog odnosa između partnera. Da su muškarci ti kojima uvek ili uglavnom nedostaje seks u braku je predrasuda, jer brojne studije pokazuju da pripadnici oba pola jedni drugima u istoj meri „oduzimaju" odnos.

Nervoza i apstinencija

Šta god da je, loš, fantastičan ili osrednji, seks je osnovna ljudska potreba kao i ljubav. I dok se neki ljudi lakše nose sa apstinencijom, drugi mogu da polude zbog nje i ponašaju se neobičnije nego inače. Više se govori o tome kako se muškarci osećaju tokom apstinencije, dok su žene u tom pogledu potpuno ignorisane.

O njima se javljaju teorije o histeriji i nervozi. Stari Grci su govorili da su žene koje su se neko vreme uzdržavale patile od histerije, a 'histera' je latinski naziv za matericu. Verovalo se da žene kroz seks dobijaju određeni impuls zadovoljstva, koji potom putuje iz materice po celom telu, a ako izostane, u tom slučaju stradaju svi organi. Kao rezultat toga, pojavljuje se nervozna žena, koja leči svoje frustracije na okolinu. To je bila vladajuća teorija koja se još u prošlom veku lečila vibratorima, a danas stručnjaci govore šta se zaista dešava u ženskom telu tokom dužih faza apstinencije.

Biologija potreba

Kod žena u fertilnoj fazi - od početka menstruacije do menopauze - želja za seksom se povećava i smanjuje u skladu sa danima menstrualnog ciklusa. Tokom ovulacije, potreba za seksom je najjača, a može se donekle povećati u danima pre menstruacije i tada najviše 'nedostaje' seksa.

Opšte je poznato da seks podstiče lučenje hormona sreće, ali posledice za žene nisu ništa jače od onih za muškarce. Masturbacija među ženama je možda nekada bila tabu, ali brojne moderne studije potvrđuju da i one masturbiraju, posebno u periodima apstinencije.

Dva para živela su mesec dana bez seksa

Često se kaže da u dobroj vezi seks igra samo 10 odsto, dok je u lošoj 90 odsto, što je možda jedno od objašnjenja zašto neki ostaju u lošim vezama, ili prekidaju dobre ako je seks nezadovoljavajuće. Prosečan bračni par vodi ljubav u proseku jednom nedeljno, ali svaki dvadeseti uopšte nema seks. Kako bi saznali koliko seks utiče na njihov brak, dva para su se upustila u eksperiment u kojem su proveli mesec dana bez seksa, a rezultati su bili veoma zanimljivi.

1. 'Izdržali smo'

Džudi (37) i Kris (41) zajedno su sedam godina, od kojih pet u braku. Imaju petogodišnjeg sina. Ona je poslovni asistent u advokatskoj kancelariji, a on slikar. U proseku vode ljubav dva puta nedeljno.

Kada je Džudi predložila ovaj eksperiment, Kris je bio prilično nezadovoljan jer je seks bio važan deo njihove veze. Već posle tri dana razmišljao je koliko mu nedostaje.

- Osećao sam se kao da sam na dijeti gde su slatkiši zabranjeni. To 'slatko' mi je odjednom postalo zabranjeno voće, što je pojačalo žudnju - kaže Kris.

Kako je nedelja odmicala, njegova frustracija je samo rasla, a petog dana bio je na ivici. Najteže mu je bilo ujutru kada bi ustao i ostavio Džudi u krevetu.

- Toliko sam je želeo u tom trenutku. Džudi se takođe unervozila, ali znao sam da će izdržati. Posebno je bila mrzovoljna svakog jutra druge nedelje - ističe.

Činila mu se mnogo dalje. Seks je, kaže, bio način da se zbliže i odjednom više nije znao kako da priđe svojoj ženi.

- Nedostajala mi je, iako smo spavali jedno pored drugog. Shvatio sam da u vezi ne postoji zamena za seks - istakao je on.

Planirali su da odu negde za vikend u trećoj nedelji i Kris se nadao da će je ohrabriti da prekine 'post'. Ali ništa, nije popustila ni posle nekoliko čaša vina.

- Osećao sam se povređeno, pitao sam se zašto joj je apstinencija toliko lakša nego meni... Ipak, bar mi je slala lepe poruke tokom dana i govorila mi lepe stvari - dodao je on.

Odbijanje ga je zabolelo i mnogo ga je pogodilo.

- Bio sam toliko srećan nakon što je prošao mesec dana, da sam je istog jutra privukao k sebi. Bio je to najduži mesec u mom životu, ali pozitivna strana ovog eksperimenta je što više nikada neću uzimati naš seksualni život zdravo za gotovo - kaže Kris.

- Kao zaposlena majka, u životu sam jako zauzeta, ali bez obzira koliko sam umorna, uvek nađem vremena za seks. Plašila sam se da bi mesec bez seksa mogao da naškodi našem braku - kaže Džudi.

Početkom druge nedelje bila je svesna da joj ne nedostaje seks, već osećaj bliskosti sa suprugom.

- Zgrozila me je pomisao da se oseća nevoljenim, pa sam mu slala lepe poruke i davala komplimente. Najviše me brinulo da li će mu se dopasti druge žene - kaže ona.

Iako je bila sigurna u njega, dopirao joj je unutrašnji glas, pitala se kako on gleda na njih i šta misli o drugim devojkama. Takođe, male stvari su počele da je nerviraju, kao kada on neće da pere sudove.

- Inače bi sve počistio, mislim da je to bio njegov protest zbog situacije - dodaje Džudi. Uveče joj je bilo teško da legne pored njega i samo se mazi.

- Stalno me je nagovarao na seks rečima 'ne možeš da kriviš čoveka ako pokuša'. Najveći izazov mi je bio zajednički vikend, ali sam mu jasno stavila do znanja da nema seksa - ističe ona.

- Čim se eksperiment završio, Kris nije čekao ni sekunde, a iako je seks trajao samo deset minuta, osetila sam neizmerno zadovoljstvo. Ono što sam shvatila je da se bez seksa osećam manje voljeno i nesigurno i trudiću se da to bude prioritet u našem braku - rekla je Džudi.

2. 'Popustili smo'

Natali (30) i Nik (42) u braku su sedam godina. Nik ima troje dece iz prethodnog braka, a on i Natali nameravaju da se podvrgnu tretmanu vantelesne oplodnje. U proseku vode ljubav tri do četiri puta nedeljno.

Na početku eksperimenta, Nik se prehladio, pa nije bilo tako teško kako je očekivao. Ali njegov prvi vikend je bio užasan.

- U nedelju ujutru sam ustao i otišao u baštu da nešto uradim. Svoju frustraciju sam usmerio u izgradnju sanduka za našeg zeca, zabijajući eksere čekićem. U drugoj nedelji smo počeli da se svađamo, nervirale su nas i najsitnije stvari. Počela je sve više da se žali - kaže Nik.

Pokušao je da se oraspoloži pospremanjem dnevne sobe, planirajući da uradi nešto za šta ga je Natali ranije molila.

U početku je bila oduševljena, ali je brzo počela da se žali na nered. U drugoj nedelji, oboje su bili ekstra osetljivi.

- Videti suprugu kao ljubavnicu uvek me je motivisalo da preskočim nesporazume među nama. Ali sada sam pucao. Nije mi se svidelo ono što se dešava između nas. Te noći smo se oboje probudili u krevetu, počeli da se mazimo i bilo je nepodnošljivo, desio se seks - priča Nik, ali se već sledećeg jutra probudila ljuta na njega, žaleći se da je iskoristio njen trenutak slabosti.

Ponovo je otišao u baštu i ozbiljno razmišljao da izgradi nešto samo za sebe, 'mušku pećinu'.

- Dve nedelje smo marširali kao vojnici, a ja sam se oduševio kada je, posle kraja meseca, iskoristila svoje ženske čari i zavela me. Proveli smo jutro u krevetu da nadoknadimo. Apstinencija me je naučila koliko je bliskost važna u braku i sada se osećamo još bliže - ističe Nik.

- Vodimo aktivan seksualni život, tako da smo slomili tri kreveta, a jedan morali da pojačamo otkako smo zajedno. Znam da rad na bebi može biti frustrirajući za mnoge parove, ali naši neuspesi nisu ubili naš libido - kaže Natalie.

I jedno i drugo spremno prihvataju inicijativu za seks i nikada ne odbijaju, pa je mesec bez seksa za njih bio pravi izazov.

- Prvih par dana nisam osetila efekte, ali sam peti dan morala da idem sa prijateljima na koktele da bih se oduvala. Nik je užasno mnogo vremena provodio u bašti... - kaže ona.

Neverovatna stvar u vezi sa apstinencijom je da je izazvala i probleme sa spavanjem, jer je seks uvek bio jedan od načina da se opuste.

- Dve nedelje nakon eksperimenta Nik je krenuo u akciju usred noći i osećala sam se bespomoćno, jednostavno nisam mogla da odbijem. Bilo je strastveno i sjajno, ali sledećeg jutra sam bila veoma ljuta na njega i sebe. Zar smo toliko slabi karakteri da ne možemo da izdržimo mesec dana bez seksa - upitala je Natali.

Želela je da dokaže da je njihov odnos mnogo više od fizičke želje.

- Bila sam odlučna da izdržim, ali sam se zbog nedostatka intimnosti osećala strahovito usamljeno. U suzama sam to rekla Niku, a on mi je obećao da će me zagrliti i poljubiti. Zbog ove faze, počeli smo više da flertujemo i da se smejemo kao što nismo godinama. Osećala sam se kao da smo više u našoj vezi. Jutro nakon završetka izazova, osećala sam se uzbuđeno. Bilo je prelepo – istakla je ona.

