OVAJ TRIK SVAKA DOMAĆICA MORA DA ZNA: Evo kako BRZO i efikasno da proverite da li je upakovano MESO u prodavnici SVEŽE

Mnogi ljudi izbegavaju upakovano meso i uvek ga kupuju u mesari, ali čak i na pijaci. Tada ga je lakše pogledati izbliza i možete biti sigurni da je proizvod svež. Jer nikad se ne zna kada je spakovano. Međutim, postoji jednostavan način da se uverite da je meso dobrog kvaliteta bez otvaranja.

Kada kupujete upakovano, obratite pažnju na dve stvari. Prvi je njegov izgled. Trebalo bi da ima nijansu od svetlo roze do crvene. Previše tamna, bleda ili sivkasta može biti znak da nešto nije u redu s tim mesom. Još jedna važna stvar je rok trajanja. Generalno, što duže to bolje. To znači da je meso sveže. Takođe je dobro proveriti datum klanja.

foto: Shutterstock

Međutim, rok trajanja nije sve, jer je važan i način skladištenja mesa. Ako nije bilo ispravno, proizvod može biti opasan za konzumiranje uprkos teoretski dobrom roku trajanja. U slučaju upakovanog mesa iz javnih frižidera, nažalost, nikada ne možete biti sigurni da li se proizvod skladištio na pravilan način.

Prilikom provere svežine mesa vredi uzeti u obzir i njegov miris, ali u slučaju upakovanog mesa to je naravno nemoguće. Dakle, moramo se osloniti na drugačije čulo - dodir. "Test prstiju" će vam omogućiti da proverite da li imate posla sa kvalitetnim proizvodom. Sveže, zdravo meso treba da bude čvrsto. Kada ga pritisnemo prstom, brzo se vrati u prethodni oblik. Međutim, kada na njemu ostane udubljenje, to je signal da meso više nije sveže i bolje je da ga ne kupujete.

foto: Profimedia

Velika količina krvavog pražnjenja u pakovanju takođe treba da vam popali alarme. Njegovo prisustvo je normalno, ali meso ne sme da pliva u njemu. Ako ga ima previše, to bi mogao biti znak da je kljukano sa puno pojačivača.

(Kurir.rs/ Najžena)

Bonus video:

00:50 MESO IZ EPRUVETE? NE, HVALA! Građani odgovorili šta misle o laboratorijski uzgojenoj hrani iz EU