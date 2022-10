NA EKRANU JE BLJESNULA FOTOGRAFIJA POLUGOLOG ČOVEKA! Bosanka otkrila prevaru muža: Prišao mi je, čvrsto me stegnuo i ZAPRETIO!

Nakon što se udala za ljubav svog života i živela srećno do kraja života, mlada žena iz Bosne bila je presrećna kada je ostala u drugom stanju, ali njeni problemi su počeli odmah nakon porođaja, kada se njen muž udaljio od nje.

Prvo je mislila da je to zbog porođaja i da će se sve srediti i doći na svoje kada smrša i dovede telo u red. Iako bi to samo po sebi bilo strašno, netrpeljivost njenog muža je sve više rasla, on je dane provodio na poslu, putovao na službena putovanja, dok se ona brinula o detetu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

- Pretvorila sam se u ludu, histeričnu i očajnu ženu. Jedinu pažnju koju sam mogala da dobijem bila je kada bih napravila histeričnu scenu. Na koju bih dobijala jedno reči: "Molim te, smiri se zbog deteta" ili "Stani, čuće nas komšije, rušiš mi reputaciju, ludačo“- rekala je L.T. za "Najženu".

- Vremenom sam se umorila i shvatila da mom detetu treba zdrava i normalna majka. Na neki način sam se ohladila. Pustila sam kontrolu, pomirila se sa svime, ali sam bila mrtva biljka. Izgubila sam se. Nastavio je sa izlascima, poslovnim putovanjima, nepojavljivanjem. Fokusirala sam se na dete - kaže ona.

Posle godinu dana dogodilo se nezamislivo:

- Priključio je laptop na TV prijemnik i na ekranu je bljesnula fotografija polugolog čoveka sa porukom „Pošalji mi prljavu fotku. Želim te..." - ispričala je detalje situacije koja ju je izludela.

Sumnjala je da je vara, ali ne sa muškarcem.

- Šok. Celo telo mi je utrnulo. Nisam mogla da se pomerim sa scene koju sam videla - opisuje ona. Umesto da sa žaljenjem gleda kako da popravi situaciju, mužu je postalo još gore.

foto: Profimedia

- Prišao mi je, uhvatio me za ruke, čvrsto me stisnuo, pogledao me u oči i kroz zube rekao: "Ako mi napraviš scenu... Uzeću ti dete, k*rvo prljava“, prepričava ovo žena.

- Nikada nisam tražila razvod, jer je on važna karika u gradu i dete bi moglo da pripadne njemu. Nikada nam se više nije javio. U tom stanu su ostale moje stvari, ali i srce, duša, mladost i lepota. Sve - zaključila je nesrećna žena, koja se sa detetom se preselila kod roditelja, dok se njen bivši sa partnerom preselio u inostranstvo i više je nikad nije kontaktirao.

