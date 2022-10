NAJLEPŠOJ ŽENI SVIH VREMENA MUŽ MONSTRUM IZGRADIO KARIJERU: Javna je tajna da je silovao devojčice, jer su "device nefotogenične"

Linda Evanđelista bila je jedna od najlepših žena svih vremena. Nema modnog brenda za koji nije radila, niti naslovnice časopisa na kojoj nije bila. Bila je deo čuvene "petorke" zajedno sa Sindi Kraford, Naomi Kembel, Klaudijom Šifer i Kristi Tarlington, i kako je svojevremeno i sama priznala, nije ustala iz kreveta za manje od 10.000 dolara.

foto: Profimedia

Međutim, mnogi ne znaju da je za njen uspeh zaslužan samo jedan čovek uz čiju pomoć je dostigla svetsku slavu, novac i moć u kojoj je kasnije uživala. U pitanju je Žerald Mari, bivši šef čuvene pariške modne agencije Ellite Models. Upravo je on zaslužan za nastanak čuvene petorke, a Lindina karijera procvetala je tokom njihovog braka.

Međutim, iza nasmejanog lika krio se monstrum koji je zlostavljao i silovao devojke, a o svemu se prvi put progovorilo pre dve godine, kada su brojne žrtve među kojima je bila i manekenka Kare Otis izašle u javnost i otkrili stravične detalje zlostavljanja koje su trpele godinama.

Linda Evanđelista tvrdila je da o tome ništa nije znala, te da njen bivši suprug nikada nije bio nasilan prema njoj. Ipak, stala je uz žene koje su odlučile da progovore i pružila im podršku.

foto: Profimedia

Strateški birao žrtve

Žerald je navodno namenski uzimao devojke koje dolaze iz udaljenih zemalja. Tako je, primera radi, Kanađanka Vendi Volš tada 17-godišnjakinja, doputovala s majkom iz Toronta u Pariz na audiciju u agenciju Paris Planning. Na ručku je majci obećao kako će njenoj ćerki biti anđeo čuvar i širom joj otvoriti vrata modnih pista i magazina. Ali, njegova slatkorečivost je bila krinka seksualnog predatora, čije je ponašanje u modnim krugovima, čini se, bila javna tajna.

Žerald Mari bio je osnivač agencije Ellite.

- Govorio mi je kako bi bilo dobro se zbog karijere pojavljujem na glamuroznim privatnim zabavama imućnih, na kojima su svi bili pijani i drogirani. Kokaina je bilo svuda, a manekenke su bile mlado meso za zabavu starijih muškaraca - izjavila je Vendi Volš, koju je Mari silovao u svom stanu, gde su se našli na, kako je rekao, poslovnom razgovoru.

- Nisam želela da ga naljutim, jer je taj čovek bio bog i batina u svetu mode, od njegove reči zavisila je moja karijera. Zato sam mu, kad mi je gurnuo ruku u gaćice, rekla da prestane jer ne koristim kontracepciju, a nakon toga me okrenuo, zabivši mi glavu u jastuk i analno silovao dok sam jecala od bola - ispričala je. Ponovni susret za nekoliko dana u agenciji bio je dodatno poniženje, jer je Mari u razgovoru s muškim kolegom upirao u nju prstom i glasno se smejao.

Podvodio manekenke kriminalcima

Slično iskustvo doživela je i Žil Dod, instruktorka plivanja koja se kao 19-godišnjakinja iz Los Anđelesa preselila u Pariz. Nju je Mari nakon zajedničkog izlaska i osveženja u njegovom đakuziju pozvao u krevet, gde ju je silovao.

- Osećala sam se potpuno podčinjenom: kad sam drugi put ostala sama s njim na poslu, prisilio me na oralni seks - ispričala je Dod, koja se zlostavljača rešila nakon što je u Monte Karlu upoznala Adnana Kašogija, saudijskog milijardera.

Bili su u vezi dve godine, a Dod je kasnije saznala kako je bila samo jedna od žena u haremu saudijskog trgovca oružjem te da je Kašogi redovno plaćao usluge Mariejevoj agenciji za upoznavanje s atraktivnim pratiljama. U vreme dok je sa suprugom Lindom Evanđelistom predsedao izborom Look of the Year za Eliteov model godine u Njujorku 1991, jedna od kandidatkinja, 15-godišnja Kanađanka Šavna Li, sanjala je o susretu sa svojim idolom.

- Linda je bila moj idol, a kad sam dobila poziv u Pariz te svoju sobu u njihovom stanu, na svetu nije bilo srećnije osobe od mene- prisetila se Li i dodala kako se ponašanje njenog šefa potpuno promenilo kad je Linda Evanđelista otišla na duži službeni put. Nakon povratka iz diskoteke dao joj je majicu svoje supruge u koju se presvukla, a nakon toga ju je silovao.

Kare Otis je silovana dok je bila bolesna

Svi ti iskazi nadovezuju se na memoare supermodela Kare Otis, koja je u Pariz stigla kao 17-godišnjakinja 1986. U knjizi “Beauty, Disrupted” objavljenoj 2011. opisala je kako ju je Mari prvi put silovao dok je bolesna, sa temperaturom, ležala u njegovom stanu, dok mu je tadašnja verenica Linda Evanđelista bila na putu.

foto: Profimedia

To je bio njen prvi krug pakla, a Mari ju je, osim toga, navukao na kokain, drogu koja je, prema njegovom mišljenju, bila idealno sredstvo za mršavljenje i kontrolu težine. Nakon godinu dana užasa vratila se kući, ali je Mari nije zaboravio, nego joj je 1988. sredio snimanje naslovnice za američki Vog s Lindom Evanđelistom.

Silovao device

Žerald Mari je vodio brojne prljave prljave seksualne poslove iza svoje modne agencije gde je navodno silovao 13 manekenki koje su imale samo 14 godina jer je mislio da su "device nefotogenične", a davao im je i kokain kako bi ostale mršave.

Danas 70-godišnji Žerald Mari živi u braku s ruskim modelom između Pariza i Ibice, gde poseduje kuću s najboljim vinskim podrumom na ostvu, a sve optužbe - poriče. Njegovi advokatu tvrde da će u istrazi aktivno učestvovati jer mu je glavni cilj da spere ljagu s imena i dokaže sopstvenu- nevinost.

(Kurir.rs/Wanted)