ŽIVIM U KATARU I ONO ŠTO RADE SA DECOM JE ŠOKANTNO: Poljakinja oštro iskritikovala način vaspitanja i otkrila NEVEROVATNE STVARI

Joana je vlasnica bloga "Mama in transit", a 2012. godine se preselila iz Poljske u Katar. Svoje iskustvo koje je stekla živeći u ovoj zemlji odlučila je da podeli sa doseljenicima i pomogne im da se snađu i informišu o načinu života na Bliskom istoku.

Kako je sada Katar u centru pažnje zbog Svetskog prvenstva u fubalu i javnost je više nego ikada zainteresovana za način života i navike ove nacije. Joana koja je i sama majka šokirao je način vaspitanja dece.

Ovo pišem iz ličnog iskustva i na odnosu onoga što me je šokiralo tokom života u Kataru - napisala je na svom blogu.

Deca u automobilima

Otkako sam stigla u Dohu 2012, bukvalno sam videla sve! Deca skakuću u krilu vozača. Dečje glave vire iz prozora ili šibera. Mame drže bebe u krilu, koriste mobilni telefon i istovremeno voze. Deca puze sa zadnjeg dela automobila na prednji i nazad... Lista je beskrajna! Sedište za dete je retkost, iako vlada radi odličan posao sa kampanjama za bezbednost dece u saobraćaju. Uobičajeni izgovor? "Moja beba plače kada je stavim u sedište", kažu. Ma, dajte!

Ponašanje na igralištima i parkovima

Igrališta u Kataru su zaista spektakularna. Ogromna su, moderna i ima ih puno. Ali, tamo vlada divlji Zapad! Ako ste pridošlica u Dohi i odlučite da dovedete svoje dete na igralište, moj savet je da odete što je ranije moguće u toku dana. Čini se da postoji posebna vrsta dece koja ovde dolaze kasno popodne.

Oni se igraju grubo, uživaju u maltretiranju drugih, bacaju đubre na sve strane i izazivaju masovno uništenje gde god da se okrenu. Možda ćete reći da ovo zvuči poznato. Možda bi i bilo, da se radi o tinejdžerima, ali ovde je reč o deci koja imaju od 4 do 7 godina! Zajedničko je što imaju veoma nezainteresovane roditelje koji ne misle da nešto nije u redu sa ponašanjem njihove dece.

Idu na spavanje kasno

Puno porodica ovde živi na neki način noćnim načinom života. Nisam sigurna da li je to stvar kulture ili činjenice da je veoma vruće preko dana, pa ljudi izlaze napolje samo kasno uveče. Šta god da je razlog, činjenica je da su deca u Kataru budna do kasno u noć i njihova srećna graja probudi me često oko ponoći, pa i kasnije.

Sve vreme su na telefonu

Dok većina roditelja u Evropi na porodičnom izletu ili izlasku pokušava da animira decu igračkama, ovde to ne rade. Ako odete u restoran u pogledate okolo, videćete mnogo male dece kako zure u mobilne telefone i tablete, dok njihovi roditelji ćaskaju sa prijateljima. Broj male dece koji koriste telefone i ne komuniciraju sa roditeljima ili braćom i sestrama je zastrašujuć. Čak i u parkovima, gde je logično da deva trče naokolo, oni su zalepljeni za telefone svojih roditelja.

Ishrana im je čudna

Puno porodica ovde (uključujući sve moje komšije) uvode šećer u ishranu dece kada imaju samo 8 meseci. I to ne kao povremenu poslasticu, već kao redovan deo njihove ishrane. Isto važi i za ultraprerađenu hranu iz restorana brze hrane i uopšte sve vrste loših ugljenih hidrata. Ok, defintiivno i sama dajem svojoj deci tortu ili pileće krokete, ali oni zaista ne doručkuju čokoladu i ne ručaju kolače. Takođe, masovno piju gazirana pića.

Odnos prema strancima

Ovo je simpatično, ali i opasno. Ovde decu uglavnom odgaja gomila ljudi, uključujući rođake, ali i komšije, porodične prijatelje, prijatelje prijatelja... Zbog toga su deca veoma otvorena prema strancima i rado komuniciraju sa svima. Često mi se dešava da nepoznata deca prilaze meni i mojoj deci u tržnom centru i šetaju sa nama. Meni je to slatko, ali znam da bi moglo da dovede do problema.

Uopšte ne čitaju

Puno dece u Kataru uopšte ne čita, niti ih knjige zanimaju. Imaju kutije prepune najmodernijih, tehnoloških igračaka, ali knjiga nema nigde. Ovde su čak i cene knjiga ludačke, duplo su skuplje nego bilo gde u Evropi.

Deca za sobom ostavlju nered

Ovo je opet uzrokovano nedostatkom uputstva od strane odraslih. Još uvek se sećam kako mi je jedna prijateljica ispričala šta joj je lokalni dečak odgovorio kada ga je opomenula jer baca đubre po ulici. "Ako svaki put bacim đubre u kantu, čistačive će ostati bez posla", rekao joj je. Istina je da ima hiljade i hiljade čistačia širom zemlje, što je dobro, ali u drugu ruku čini ljude i decu lenjim i neodgovornim."

