MAJKA, ŽENA I KUM BILI SU MU SVETINJA: Siniša Mihajlović dao imena deci po NAJBLIŽIMA, večni prijatelj mu se brzo odužio!

Blistavi uspesi Siniše Mihajlovića, čuvenog fudbalskog asa i stručnjaka, danas nam se ređaju pred očima i sećamo se veličine i večne karijere. Manje poznato je zapravo ono što je Sinišu činilo najsrećnijim čovekom, a to su porodične radosti.

Detalji iz privatnog života mnogo govore o njemu kao o čoveku. Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra u 54. godini posle duge i teške borbe sa leukemijom. Ta vest izazvala je lavinu tuge u Srbiji, regionu i svetu.

Siniša Mihajlović ćerki je dao ime po svojoj majci, a sina nazvao po kumu Miroslavu Tanjgi.

Srce Siniše Mihajlovića bilo je puno ljubavi. Na divne načine umeo je da pokaže emocije prema dragim ljudima. Tako je ljubav i poštovanje prema majci Viktoriji ispoljio i time što njegova ćerka nosi ime svoje bake. Znamo koliki je to ponos za jednu majku, a slavni Miha je na isti način pokazao i koliko veliko prijateljstvo ga je spajalo sa prijateljem, kumom i bratom Miroslavom Tanjgom.

Mihajlović i Tanjga nisu bili braća po krvi, ali jesu bili braća po srcu. Siniša je sina Miroslava nazvao po svom prijatelju, a onda mu se on revanširao na isti način.

foto: EPA/Paolo Magni, screenshot

"Siniša i ja smo kao braća. Jedan drugom smo venčani kumovi. Njegov sin nosi moje ime, a moj njegovo. Ljudi me često pitaju šta bih dao da je on tu, sa mnom na klupi. A ja im svima odgovaram isto: Ništa. Zato što je on stalno sa mnom, u svakom trenutku mog života i u svakoj situaciji. Kao i ja s njim. Mi se stalno vidimo i čujemo, čak i kada ne pričamo", rekao je jednom prilikom Mirosav Tanjga koji sa suprugom Radmilom ima troje dece pa u intervjuu za "Gazzettu dello Sport" dodao: "Trener sam postao nakon što sam 1999. igračku karijeru završio u Majncu. Prvo sam dve godine bio skaut, pa sportski direktor Vojvodine, a zatim sam počeo da radim sa Sinišom. Nemam trenerskog uzora, ali činjenica je da sam igrao sa nekoliko fudbalera koji su postali sjajni treneri. Osim sa Mihajlovićem, tu su još Klop, sa kojim sam igrao u Majncu, te Niko Kovač, moj saigrač u Herti. Spomenuo sam Klopa, pa ću onda ovako objasniti koliko nam Siniša nedostaje svima u Bolonji: Zamislite da Liverpul mesecima mora bez Klopa. Eto koliko nam fali...".

O početku prijateljstva sa Mihom rekao je sledeće:

"Miha i ja živeli smo udaljeni desetak kilometara. Ja sam iz Vinkovaca, on iz Vukovara. Upoznali smo se na fudbalskim terenima jer ja sam igrao za Dinamo iz mog rodnog grada, a on za Borovo. Zatim smo obojica otišli u Novi Sad i sa tamošnjom Vojvodinom 1989. senzacionalno postali prvaci tada jake jugoslovenske lige. To je bilo iznenađenje u rangu onog da Bolonja osvoji Seriju A. Siniša je bio nezamenljiv levi bek, a ja štoper. Onda smo se opet našli u Crvenoj zvezdi. Ali ekipa koja je pokorila Jugoslaviju, Evropu i svet ekspresno se raspala zbog rata u bivšoj Jugoslaviji. Siniša je otišao u Romu, a ja nakon kratkog boravka u Udinezeu, u Fenerbahče".

Siniša Mihajlović je u braku sa Arijanom Mihajlović pored ćerke Viktorije i sina Miroslava,, dobio ćerku Virdžiniju i sinove Dušana i Nikolasa, iz prethodne veze ima sina Marka.

(Kurir.rs / Blic Žena)