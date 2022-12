"DRAGI TATA, ZNAM DA ME GLEDAŠ ODOZGO I DA MI DAJEŠ SNAGU" Dirljive reči Sinišinog sina Miroslava i čudesna TETOVAŽA posvećena ocu

Miroslav Mihajlović, najstariji sin Siniše Mihajlovića iz braka sa Arijanom Rapaćoni, dirljivim rečima se oprostio od oca.

Miroslav je na svom Instagram profilu objavio emotivnu poruku koja kida dušu.

"Dragi tata, hvala na svemu čemu si me naučio. Uvek si bio moj ponos i moj izvor životne inspiracije. U ovom teškom momentu, uradiću tačno ono što si me naučio, neću se predati, ostaću hrabar i zadržaću snagu. Pokušaću da te učinim ponosnim, zato što znam da odozgo gledaš na mene i da mi daješ snagu, kao što si uvek to radio. Volim te", napisao je Miroslav.

Pored dirljivih reči, Miroslav je objavio i nekoliko Sinišinih fotografija iz mlađih dana, ali i snimak tetovaže koju je posvetio svom ocu.

Naime, stariji sin proslavljenog srpskog fudbalera pre nekoliko godina istetovirao je lik oca na desnoj butini, preslikavši ga sa fotografije u karakterističnoj pozi prilikom izvođenja jednog od svojih slobodnjaka.

Tetovaža sa likom Siniše Mihajlovića

Na taj način želeo je da pokaže zahvalnost za sve što je otac učinio za njega u životu.

Podsetimo, jedan od najboljih srpskih fudbalera u istoriji, Siniša Mihajlović, preminuo je u petak posle duge i teške borbe sa leukemijom.

