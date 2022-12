KAKO SE ZALJUBLJUJU ŽENE, A KAKO MUŠKARCI? Posotji nekoliko ključnih razlika: Oni brže padaju na čari SUPROTNOG POLA! Evo i zašto!

Muškarci i žene su poprilično različiti, a to ponekada ume da dovede do međusobnog nerazumevanja. Od samog početka veze oni se suočavaju sa različitim ideajama o ljubavi i kako će ta ljubav da se razvija. Iz tog razloga mnoge zanima kako se zaljubljuju žene, a kako muškarci.

Ko se brže zaljubljuje?

Prema studiji o 172 studenta objavljenoj u "Jurnal of Social Psychology", muškarci su prijavili da su se zaljubili i rekli „volim te“ ranije u vezi nego žene. Iako se pretpostavlja da su žene više u kontaktu sa svojim emocijama od muškaraca, muškarcima je zapravo trebalo 88 dana da se zaljube, dok je ženama trebalo u proseku 134 dana da osete isto.

Zašto se muškarci mogu zaljubiti brže od žena?

Koautorka studije, američka psihološkinja Marisa Harison, sugeriše da ženama treba više vremena da osete poverenje zbog podsvesnog biološkog imperativa da pronađu najpogodnijeg partnera za oca svoje dece, zbog čega je verovatno seks najbolji za žene nakon njenih emocionalnih potreba. su ispunjeni.

- Mislim da žene nesvesno odlažu ljubav u odnosu na muškarce - kaže Harison, jer imaju mnogo više da izgube, reproduktivno, ako se posvete pogrešnom muškarcu.

Pet ključnih razlika između načina na koji se muškarci i žene zaljubljuju

Muškarci imaju tendenciju da idu brzo, dok žene imaju tendenciju da idu sporo

Muškarci su rekli da ih žena privlači prvo fizički, zatim mentalno, emocionalno i na kraju duhovno. Žene obično privlače muškarci prvo mentalno, zatim emocionalno, fizički i, konačno, duhovno.

– Ako se žene obavežu i zatrudne sa nedostojnim partnerom bez pomoći u podizanju deteta, to bi bilo veoma skupo, vremenski i resursno – objašnjava Harison.

U stvari, ako ženu odmah fizički privuče muškarac, ona to može shvatiti kao upozorenje, shvatajući to kao znak da ju je možda privukla njena fantazija o tome ko bi on mogao biti, a ne nužno ko on zaista jeste. Iako postoji šansa da je muškarac pravi za nju, žena to ne može znati rano. Za najuspešniju vezu, oba partnera moraju biti spremna da idu različitim tempom dok prolaze kroz različite faze zabavljanja i odnosa.

Muškarci se u nekom trenutku mogu povući i usporiti stvari

Postoji trenutak kada oba partnera treba da razmisle da li je ovo prava veza. Muškarci se često povlače u ovoj fazi. Za žene, ovo može biti vreme kada emocije preplave, posebno anksioznost, a neke će možda previše puta zvati svog novog dečka. Prelazak na sledeću fazu zahteva da oba partnera daju jedno drugom prostora i vremena da odluče da li žele da pređu u ekskluzivnost. Studija Univerziteta u Arizoni pokazala je da se muškarci posebno povlače kada osete da im je muškost ugrožena.

Muškarci će češće da sažale što nešto nisu uradili, nego da su uradili nešto što nije trebalo

Studija objavljena 2006. godine otkrila je da „u okviru romantičnih veza muškarci ističu žaljenje nad neradom u odnosu na akciju, dok žene podjednako često ističu žaljenje zbog neaktivnosti i akcije“. Dakle, možda je veća verovatnoća da će muškarci biti prvi koji će izjaviti ljubav jer bi radije pogrešili nego propustili priliku da to kažu.

Žene postaju manje izbirljive ukoliko su više puta odbijene

Studija iz 2017. na 66 studenata univerziteta pokazala je da su žene koje su doživjele odbacivanje postale „značajno manje selektivne“ kada su se suočile sa budućim romantičnim izborima.

Odbijanje je rizičnije za žene nego za muškarce

Prema pregledu četiri prethodne studije iz 2017. godine, muškarci kažnjavaju žene zato što ih odbijaju, dok žene ne kažnjavaju muškarce zato što rade isto, prenosi YourTango.

