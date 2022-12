ŽENA SPALILA MUŽU 20.000 €: Dobro ih je SAKRIO, a onda je BUKNUO PLAMEN! Čovek od šoka hteo da se ONESVESTI! Otišla SVA UŠTEĐEVINA

Novogodišnji i božićni praznici mnogima donose dobro raspoloženje u dom, srećniji su, veseliji i jedva čekaju da se okupe sa najdražima.

Međutim, uvek, kao i u svemu, postoje izuzeci. Jednoj porodici, nova, 2023. godina, koja samo što nije došla, već je presela.

Kako prenose italijanske novine "Il Messaggero", jedan neobičan slučaj desio se u Rimu, kada je muž po imenu Mario odlučio da bez toga da obavesti svoju suprugu, sakrije novac, i to u iznosu od 20.000 evra, ni manje, ni više nego u kaminu. Smatrao je da je to najsigurnije mesto koje potencijalnim lopovima ne bi palo na pamet da pretražuju. Međutim, jednu stvar nije predvideo, a to je da će njegova supruga da upali kamin.

"Moja žena nije znala da sam ih tamo sakrio. Svake godine, pre paljenja vatre, premeštam novac. Sada, kada sam video plamen, hteo sam da se onesvestim", rekao je Mario, prenosi Mondo italijanske medije.

Kako se navodi, nije očekivao da će se kamin paliti još nekoliko dana s obzirom na to da su temperature u Rimu u ovo doba godine iznad proseka. Ipak, supruga je odlučila da nešto ranije napravi božićnu i novogodišnju atmosferu, te je upalila kamin, a kada joj je muž rekao šta je bilo u kaminu, već je bilo kasno. Ušteđevina se već uveliko pretvorila u pepeo.

