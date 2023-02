PREVARIO SAM ŽENU, A ONDA MI JE ONA PRIREDILA PAKAO I TU NIJE STALA: Muškarac ne može da veruje šta mu je supruga ZAKUVALA!

Preljuba je kršenje obećanja vernosti partneru, a tema preljube u braku i vezama oduvek je postojala svuda.

Muškarac iz Ujedinjenog Kraljevstva, osim što je prevario u sopstvenom braku, doživeo je i da ga je partnerka prevarila kao osvetu za njegov čin. Celu situaciju je objasnio britanskom stručnjaku za odnose i kolumnisti magazina "Sun" Deidre Sanders.

- Oboje smo imali afere i teško je jedno drugom oprostiti. Ja imam 37, ona 35 i u braku smo deset godina. Nemamo dece. Kada je naš seksualni život prestao, tražio sam zadovoljstvo negde drugde i došla je afera sa koleginicom. Ništa to nije značilo, a moja žena je rekla da će mi oprostiti slabost. Posle toga, naš brak i seksualni život su se nakratko poboljšali. Ali nedavno sam imao osećaj da se nešto sprema - tvrdi čovek.

Zatim je otkrio da je proverio njen mobilni telefon dok se tuširala. Pronašao je razgovor sa drugim muškarcem u kojem je dogovorila izlazak sledeće noći. Supruga mu je rekla da izlazi sa prijateljima, a on ju je suočio sa njenim lažima. Briznula je u plač.

- Rekla mi je da nije spavala sa tim čovekom, ali da ga je srela nekoliko puta – i poljubili su se. Kada sam je pitao zašto, ona me je okrivila. Rekla je da je to zato što joj nisam dao dovoljno ljubavi ili pažnje. Da me je to pogodilo, jer nisam po prirodi taktičan, ali pokušavam da budem pun ljubavi. U poslednje vreme radim dugo, tako da sam preumorna za seks. Priznala je da mi zapravo nije oprostila moju aferu pre pet godina. Jesmo li osuđeni na propast? Nisam siguran da li treba da odustanemo od pokušaja da spasemo svoj brak - završio je on.

Deidre mu je odgovorila:

- Činjenica da ste oboje prevarili je znak da nešto nije u redu u vašem braku. Oprostiti jedno drugome nije dovoljno. Treba otvorenije i iskrenije komunicirati, čak i kada je teško. Dobra strana je to što se očigledno volite, tako da možete proći kroz ovo ako ste oboje spremni da se potrudite.

