URADILA SAM DNK TEST IZ DOSADE I SAZNALA NAJMRAČNIJU PORODIČNU TAJNU: Istina isplivala na videlo posle 45 godina, svi su u šoku

Jedna žena je na Redditu podelila kako je otkrila najdublju, najmračniju tajnu svog dede kada je radila kućni DNK test i kaže da je istina uništila celu njenu porodicu.

Svaka porodica ima svoje tajne, ali one su obično bezopasne i nisu za brigu. Međutim, jedna žena je otkrila najdublju, najmračniju tajnu svog dede kada je iz dosade radila kućni DNK test, prenosi Mirror.

Naručila je komplete za testiranje za svoje domaćinstvo nakon što su postali popularni, ali je odmah zažalila nakon što su stigli rezultati.

foto: Profimedia

"Nabavila sam komplet za kućno DNK testiranje. Zatim sam nabavila pribor za svoju braću, sestre i roditelje. To je podstaklo moje rođake da urade isto. Test nas je povezao s nekoliko rođaka za koje nismo znali da ih imamo“.

Međutim, ispada da njen 67-godišnji deda ima drugu porodicu, koju je krio najmanje 45 godina.

"On je u zakonskom braku s drugom ženom, a ne s mojom bakom. Oni su se venčali, ali nisu u zakonskom braku. Ima ženu i gomilu dece i unučadi sa svojom drugom porodicom. Ne znam kako je to skrivao sve ovo vreme“, dodaje. Nastavila je da objašnjava kako njen djed puno putuje zbog posla, ali nikad ne bi pomislila da bi on bio tip osobe koja živi tajnim dvostrukim životom.

foto: Profimedia

"Moja baka je skrhana. Bili su 'u braku' 45 godina, ali pokazalo se da brak nije pravi. Niko od nas nije imao pojma i sada je naša porodica uništena, kao i njegova druga porodica. Volela bih da mogu da se vratim u prošlost i nikada ne kupim taj glupi test“. Uništena istinom, žena se oglasila na Redditu kako bi pozvala druge da ne kupuju DNK setove, rekavši da je za neke stvari bolje da ostanu skrivene.

Komentarišući njenu objavu, jedan korisnik je rekao: "Zapravo je dobro da si sada saznala. DNK test je blagoslov. Tvoja baka bi mogla da izgubi sve što je mislila da pripada njoj i tvojoj porodici, a što bi njegova zakonska porodica mogla da nasledi i uzme ako tvoj deda umre. Tvoja baka ima vremena da se zaštiti i nađe advokata. Žao mi je što je tvoj deda pokvaren“. Drugi korisnik je dodao: "Istina obično izađe na videlo na ovaj ili onaj način. To tvojoj baki daje priliku da planira jer je mogla da ostane bez svega da je ded umro. Nisi odgovorna za štetu tuđih laži. Ovo je velika laž“.

Treći korisnik je rekao: "Vi ste druga porodica. Baku sada treba zakonski zaštititi. Ona neće imati pravo ni na šta. Ako je imala 'venčanje' i znala je da nije legalno registrovano, ne dobija ništa. Najbolje je da joj nađete advokata dok je on živ i saznate na šta ona ima pravo“.

(Kurir.rs)

Bonus video:

04:43 DNK analiza je sto odsto sigurna