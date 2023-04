SREĆNO SAM UDATA, ALI STALNO IMAM VRELE SNOVE O KOLEGI: Našla se u paklu jer se na radnom mestu DESILO NEŠTO što nije očekivala

U redovnoj rubrici sajta "The Guardian" psihoterapeut i bračni savetnik Pamela Stivenson Koneli odgovara na pitanja bračnih partnera, ali i slobodnih muškaraca i žena koji imaju probleme u odnosima.

Nije očekivala ovo

ilustracija foto: Profimedia

U članku pod nazivom "Udata sam, ali imam se*si snove o kolegi s posla" žena je opisala osećaj krivice što neprestano ima "vruće snove" sa poslovnim saradnikom, a zadovoljna je brakom i bračnim partnerom.

- Sa svojim partnerom sam u vezi šest godina, a od toga smo tri godine u braku. Nedavno na poslu sam postala bliska sa kolegom koji mi pomaže, podržava i jako je dobar saradnik.

Počela sam da osećam nešto prema njemu. On je takođe u dugogodišnjoj vezi, ali podjednako flertuje kao i ja. Čitava situacija je dovela do toga da stalno imam se*s snove u kojima on igra glavnu ulogu. Šta mogu da uradim da ne napravim grešku? - napisala je žena.

Odgovor terapeuta

ilustracija foto: Profimedia

Psihoterapeut Pamela Stivenson Koneli u odgovoru je rekla da ljudi koji su u srećnom braku nisu pošteđeni izazova.

- Lične fantazije o nekome ko nije vaš partner nisu ništa strašno, niti je to nešto što bilo koga ugrožava, na kraju krajeva nikoga se i ne tiče. Ali, nadam se da ste svesni potencijalnih problema koji mogu da se dogodi ako odlučite da u stvarnosti ostvarite svoje fantazije.

Erotska želja je najčešće veća i jača kada je neko, uslovno rečeno, zabranjen i ljudima je često takva fantazija privlačna. Prvo i osnovno vaš kolega nije vaš prijatelj. Ako ne želite probleme najbolje bi bilo da se distancirate kako bi izbegli dalji razvoj događaja.

foto: Profimedia

Isto tako ne bi trebalo da pozitivno reagujete na flertovanje sa njegove strane. Ovo je nesumnjivo težak zadatak jer osim se*sualnog interesa, pretpostavljam da se osećate poželjno.

Najbolje bi bilo da dobro razmislite šta možda nedostaje u vašem odnosu i kako vas je to dovelo do ove dileme. Kada vas neko podržava i pruža vam pažnju - to su moćni afrodizijaci - zaključuje je Pamela Stivenson.

(Kurir.rs / Blic Žena)

Bonus video:

08:00 SVAKI 4 BRAK U SRBIJI ZAVRŠI SE RAZVODOM, PREVARA GLAVNI UZROK: Stručnjak objasnio kako vara žena, a kako muškarac RAZLIKA OGROMNA