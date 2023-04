SLOMILA SAM SRCE MUŽU I DECI KADA SAM IH OSTAVILA ZBOG DRUGOG: Uništila sam sve zbog NJEGA, a posle 12 meseci afere desio se PAKAO

Jedna žena je odlučila da podeli priču o tome kako je biti preljubnica, te kako nisu sve žene koje varaju loše žene, već de nekada prosto kockice poklope na taj način.

Njenu ispovest vam prenosimo u celosti.

"Kakva kučka! Ne bi me iznenadilo da je to jedna od misli koja vam projuri kroz glavu kad vidite naslov moje ispovesti. Ipak, ja ne podržavam prevaru i na to sam ponosna. To je jedna užasna stvar za sve koji su u to uključeni. Ali, nažalost, u jednom trenutku svog života – bila sam druga žena.

Svi verovatno zamišljate tu drugu ženu kao nekoga ko je seksi, fizički savršena u svakom pogledu, a iznutra je destruktivna, lukava, bez srca i proračunata demonska kučka sa misijom da uništi jednu porodicu radi svoje sopstvene sebične dobiti.

Uglavnom je uvek muž taj koji je neveran. Neobično je za jednu ženu da pogazi svoj brak na takav način. Kad god bih čula za tako nešto, osuđivala bih, podigla nos i pitala se: Kako je moguće da žena učini tako nešto? Ipak, dozvolite da vam priznam, tako nešto se i meni desilo.

Najpre ću vam reći da i nisam uopše seksi i nisam fizički savršena. Nakon dvoje dece, strije i celulit se jasno primećuju na mom telu. Ja sam samo majka, prosečna žena koja traži da postane najbolja verzija sebe i najbolja moguća majka za svoju decu.

Nikada nisam želela da postanem druga žena i da ponesem tu sramnu titulu. Nisam ni računala svaki svoj potez i nikako nisam želela da imam aferu. Nisam ga izabrala i nikako nisam želela da uništim dve porodice.

Obrazovana sam i imam stabilnu karijeru i sposobna sam da zarađujem sama za život, tako da nisam tražila nikakvu finansijsku ili socijalnu pomoć u toj aferi.

Bio je to moj najbolji prijatelj već dve godine i najveći štreber kojeg znam, ali sam se ipak zaljubila u njega. I to snažno.

Zaluđivanje nas na čudan način učini zaljubljenima. Sećam se da sam kao tinejdžerka bila “zaljubljena ” u Džonatana Tejlor Tomasa i da sam kačila njegove slike svuda. Naravno, besni tinejdžerski hormoni nas zaglupljuju.

Ipak, posle 15 godina, isti osećaj se vratio kada sam jednog dana pogledala svog najboljeg prijatelja i on mi se osmehnuo. Ali to nije bilo zaluđivanje, čak nimalo.

Povezivao se sa mnom na toliko nivoa i bio bi je blizak kao niko nikada pre. Osećaj da vas neko voli koliko i vi njega me je ispunjavao i činio da doživim naš odnos kao čist i istinski.

Ne žellim da ulazim u detalje svoje afere. Uostalom, ko da je to i važno. Ono što se desilo, desilo se. Ono što jeste važno u tom odnosu je da sam zaista mislila da sam pronašla nekoga ko me razume u potpunosti i ko želi da sagradi život sa mnom. A to je ono što svi želimo od svog partnera, zar ne?

Verovala sam u sve što mi je rečeno. Zavisila sam od svakog poljupca, svake poruke i svake reči. Znam da sam veoma pametna žena, ali u tim trenucima sam bila toliko glupa i naivna. Čak ću priznati da sam bila potpuno slaba i ranjiva. Mislila sam samo svojim srcem, a moj mozak ga je samo sledio.

Ne volim laž. Ova afera nije dugo potrajala, a ja sam već skupila snagu i rekla svom bivšem mužu. Slomila sam mu srce. U to vreme sam mu rekla kako se osećam usamljenom u našem braku. Ipak i dalje ga volim zbog toga kakava je osoba i kakav je otac našoj deci.

Ne prođe ni dan, a da ne zažalim zbog toga što sam ga povredila. Kajem se što sam uništila našu porodicu, ali ne žalim to što sam bila otvorena i iskrena prema njemu. U to vreme sam mislila da je ljubav koja mi se dogodila jača od one koju sam imala u braku.

S vremenom, moj bivši muž mi je oprostio i sada smo prijatelji. Snalazimo se u roditeljstvu dvoje malih dečaka koje mnogo volimo. Može se reći da je ovo najbolji scenario s obzirom na situaciju.

”Ljubav mog života” nije baš funkcionisala. On nije mogao da izdrži teškoće stvarnog života. Za njega je sve to bila fantazija. Ovo me je slomilo zbog toga što sam ja bila spremna da idem kroz sve sa ovim čovekom. U mojim očima, ja sam već odustala od toliko stvari i verovatno nije trebalo od njega da očekujem da će učiniti isto.

Kada razmišljam o tome pamtim da je to bila surova istina i gorka pilula koju je trebalo da progutam. Toliko voleti nekoga, a ne dobijati ništa za uzvrat je slomilo moje srce. Ipak, osetila sam da sam to i zalužila jer sam povredila mnoge ljude tokom ovog procesa.

Za samo 12 meseci, doživela sam mnogo loših stvari: imala sam aferu, razvela se od muža, bila ostavljena, preselila se i počela iznova. Sama.

Emocionalno sam bila slomljena i još uvek ima dana kada pomislim da padam, ali iz ovoga sam naučila sledeće: Ja sam čovek, nisam savršena i umem da napravim grešku. Zahvalna sam na onome što imam i uživam u vremenu koje provedem sa svojom decom. Postala sam bolja osoba zbog greški koje sam napravila.

Biti druga žena je ne samo nemoralno već i neverovatno glupo. Ljubav ipak ne pobeđuje sve, ali ja sam dovoljno odrasla da shvatim da čak i jedna prosečna žena poput mene može pasti na to. Svi želimo da se osetimo ljubav, poštovanje, da smo željene i potrebne nekome. Nisu sve žene koje završe na isti način kučke bez srca koje love nedostupne muškarce. Ponekad, takva s….a se prosto dogode. A na nama je da odlučimo šta ćemo posle."

