SHVATILA SAM DA ME MUŽ VARA NA BIZARAN NAČIN: 2 puta me je nasankao žestoko, ali treći pokušaj mu je propao jer sam imala DOKAZ!

Jedna žena je podelila svoje iskustvo kako je saznala da je muž vara. U početku se sve činilo normalno, onda je priča dobila neočekivan obrt.

"Pre svakog pranja sam pregledala džepove garderobe svog muža, i uvek sam imala šta i da vidim. Budimo realni, preljube se dešavaju. Neke traju jedan sat ili jednu noć, no neke traju i godinama. Neki ljudi se pokaju pa nikada više to ne učine, a neki sebično sakrivaju svoj dvostruki život. Ja sam saznala da me muž vara na čudan, ali i ružan način.

Imala sam tu naviku da uvek pretresam stvari svog muža pre nego što ih bacim na pranje. Tako sam često pronalazila novac, važne papire i sve što nije smelo da završi na pranju. Stvari su se zakomplikovale kada sam pronašla ženski prsten u njegovoj košulji.

Odmah sam ga suočila sa tim i pitala čije je. Vidno iznenađen setio se da ga je davno tu stavio jer ga je našao na putu i hteo da proveri da li ima neku vrednost. To objašnjenje mi je zvučalo sasvim razumno pa sam zaboravila na prsten.

No, sledeći put, nekoliko sedmica kasnije, kada sam preturala po njegovim stvarima u pantalonama sam pronašla bratelu od brushaltera. Pokušavala sam da smislim zašto bi njemu trebala ženska bratela i ništa mi nije palo na pamet.

Opet sam ga upitala šta bratela radi u njegovim pantalonama? I sam je bio iznenađen. Rekao je da mora da je nekako spala sa mog brushaltera tokom pranja i da je završila u njegovom džepu. Razmislila sam malo bolje i shvatila da je to zaista moglo da bude tako jer konstantno gubim te bratele.

Ali, najveći šok uskoro je usledio. U džepu njegovog šorca pronašla sam ženske čipkane gaćice. Ni nalik svim onima koje ja imam. Tada mi je pao mrak na oči i bilo mi je jasno da ima neku sa strane. Bilo mi je jasno da je čak ona slala sve te sitnice kako bi meni otvorila oči.

I verovatno se sve vreme smejala što mi je trebalo toliko vremena da shvatim. Bacila sam ih njemu u lice i rekla da se iseli u roku od dva dana. Tako je i bilo.

Ako se nađete u sličnoj situaciji ne verujte svakom njegovom izgovoru. Sve te sitnice koje pronalazite možda vam baš šalje ta druga žena da bi vam otvorila oči ili jednostavno napakostila."

