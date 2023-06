MLADA DOŽIVELA NERVNI SLOM ZBOG GREŠKE SA SVADBENOM TORTOM: Papreno je platila, a onda se u sali desio NEVIĐENI SKANDAL (VIDEO)

Jedna mlada bila je na ivici suza, ali i smeha, nakon što su zaposleni sale za venčanje napravili veliku grešku s njenom svadbenom tortom. Ona je ostala zapanjena kada je shvatila zašto neće jesti desert kom se toliko radovala, piše The Sun.

Mlada po imenu Selest na TikToku je podelila svoju reakciju na neprijatnost koja se dogodila dok je slavila svoje venčanje. Tokom nečega što bi trebalo da bude venčanje bez stresa s najdražim ljudima, Selest je svojim očima gledala kako je restoran u kom se održavalo slavlje, napravio veliku grešku. "Poslužili su našu svadbenu tortu drugoj zabavi", napisala je u naslovu TikTok videa.

Selest je sedela u svom automobilu, veo joj je još uvek bio na glavi, dok je prepričavala priču i bila je na ivici suza. “Restoran u kojem smo bili na svadbenom slavlju dao je našu svadbenu tortu nekom drugom, a ja sam doslovno gledala kako je seku ispred mene, dok smo čekali. Tako sam se radovala, uništili su sve”, objasnila je. Međutim, nije se oglasila jer je pretpostavila da je torta sigurno bila tuđa. Njena torta je takođe bila prekrivena cvećem, koje je restoran uklonio pre nego što je poslužio komade drugoj zabavi. Još dok su je sekli, rekla je mužu da jako liči na svadbenu tortu koju su ona i njena svekrva istog jutra ostavile na mestu događaja.

“Isekli su i poslužili našu svadbenu tortu verovatno nekoj maturskoj grupi, a ja sam sedela i razmišljala:: 'Ne, samo da to nije naša svadbena torta'”, rekla je uplakana. U drugom videu Selest je pokazala dizajn svoje originalne svadbene torte i objasnila kako ju je restoran zamenio tortom koja je pripadala nekome po imenu Džeki.

"Nadam se da ti se svidela naša torta, Džeki", napisala je u podnaslovu. Mnogi ljudi su se pobunili zbog pogreške i zahtevali od nje da pokrene pravni postupak. "Insistirao bih na tužbi!" komentarisao je jedan korisnik. "Trebalo bi da ti vrate novac!", dodao je drugi. "Ljudi će reći da je to samo torta, ne to je bila tvoja venčana torta. Posebna prigoda! Koštala je mnogo novca i imala je sentimentalnu vrednost. Bolje da ti plate, i to skupo", komentarisala je treća korisnica.

(Kurir.rs)

