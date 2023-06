RAZVELA SAM SE OD MUŽA KAD SE RAZBOLEO: Morao je hitno na operaciju mozga, a nakon svega ona ga je napustila i odvela decu!

Kim Bejer iz Ohaja nazivaju sebičnom jer se razvela od svog muža nakon što se razboleo. Misli da je donela pravu odluku. Rekla je da je bila sa svojim mužem 18 godina pre nego što se razvela od njega nakon što je doživeo aneurizmu mozga.

Bejer je rekla za Kenedi njuz kako je dan počeo prilično normalno dok je njen muž otišao na posao. Dva sata kasnije, jedan od njegovih kolega je pokucao na njena vrata da joj kaže da je njen muž sada u bolnici. Kolega je rekao da je udario glavom i počeo da se jako znoji, pao je na zemlju i dobio napad. Bejer je stigla u bolnicu rekavši da je u stanju šoka i poricanja.

- Pokušala sam da kažem ljudima da je sve u redu. On je zdrav, zdrav čovek. Ima samo 35 godina - rekla je za Kenedi njuz. Posle nekoliko testova u bolnici, otkriveno je da Bejerov muž ima aneurizmu mozga kakva nije viđena 20 godina.

Hitno je prebačen na operaciju gde mu je uklonjen veliki deo lobanje i deo mozga jer mu mozak više nije mogao da stane u glavu. Bejerin muž je izašao iz operacije u komi i rečeno joj je da on verovatno neće preživeti. Htela je da isključi aparat za održavanje života kada se on probudio, ali to nije bila ista osoba.

Objasnila je da joj je prilagođavanje na njegov povratak kući bilo veoma težak, pogotovo što je morala da zameni medicinske sestre na koje je njen muž navikao, a uz sve to i dvoje dece. Porodica njenog muža dolazila bi u duže posete tokom ovog perioda kako bi njoj i njihovoj deci pružila odmor. Bejer je rekala da se ohrabrila kada je njegova porodica bila u blizini, a njegova majka ju je pitala da li bi razmislila da preseli celu porodicu u inostranstvo. Pre aneurizme muž joj je rekao da ga pusti ako mu se nešto desi kako bi ona i njena deca imali bolji život.

- Počela sam da se pitam da li je najveća stvar koju mogu da učinim za njega da ga pustim u bolju situaciju gde će konačno dobiti negu koju zaslužuje - rekla je za Kenedi njuz.

Zbog toga se razvela od njega i rekla da će zauvek biti prijatelji za ceo život.

- Ljubav nije osećanje, to je akcija - zaključila je Bejer, piše The Sun.

(Kurir.rs/24sata.hr)

Bonus video:

