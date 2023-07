NINA DOBILA STRAŠNU VEST OD KOJE MNOGI STREPE Nisam imala nikakve simptome i bolove, sve bilo ok, a onda sam otišla na sistematski

Srpska voditeljka Nina Kolundžija je pre izvesnog vremena obelodanila da joj je u julu 2020. dijagnostikovan tumor pankreasa.

Nina je istakla da nije imala nijedan simptom i da je na operaciju čekala godinu dana.

foto: Printscreen/Instagram

- Rak sam ustanovila redovnim sistematskim pregledom. Rak pankreasa je jedan od najpodmuklijih jer se obično otkriva u kasnoj fazi. Kad osetite simptome, tada je najčešće kasno. Nisam imala apsolutno nikakve simptome. Baš ništa nisam imala od onoga što nabrajaju da bih mogla da posumnjam. Na pregledu su mi ustanovili da imam problem sa žučnom kesom i da pratim stanje njenog rasta. Kad sam išla na kontrolni pregled, to više nije bio problem. Ustanovili su da imam nešto cističnog oblika na pankreasu. Daljim ispitivanjem se ustanovilo da je reč o benignom tumoru pankreasa, koji se naziva predmaligni, jer je muciozni-cistični tumor. Na ultrazvuku abdomena se videla promena. Krvna slika mi je pri tome bila odlična - ispričala je Kolundžija u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Ona je i za Story ispričala kako je tekla njena teška borba.

- Otišla sam na kontrolu nečeg bezazlenog, a saznala sam da je nešto drugo problem. U početku čak nisam ni slutila koliki. Na ultrazvučnom pregledu doktorka mi je zabrinuto rekla da imam nešto što liči na cistu na pankreasu, ali da su potrebne detaljnije analize kako bi se ustanovilo o čemu se zaista radi. Iskrena da budem, nisam se uplašila, pomislila sam: "Ma, to je samo cista, ništa strašno". Međutim, jedna pa druga analiza i pregled, i ispostavilo se da je reč o benignom tumoru. Tada počinju meseci brige i straha - rekla je voditeljka, pa otkrila da li je imala bilo kakve simptome.

foto: Printscreen7Instagram

- Nisam imala nijedan simptom, baš ništa što bi ukazalo da mi se nešto dešava u organizmu. Nikada ranije nisam imala ozbiljnijih zdravstvenih problema. Živim zdravo, nikada u životu nisam zapalila cigaretu i onda logično postaviš pitanje: “Kako je moguće da se to desilo”. Godinu i po pre dijagnoze imala sam sistematski pregled na kojem promena nije bila vidljiva, što znači da se pojavila tokom tih 18 meseci. Ono što me je u tom prvom trenutku umirilo jeste reč benigno i da nisam hitan slučaj. Ali me je i te kako brinulo to što se sve dešava u vreme pandemije kada su samo hitne operacije na programu.

Nina je zatim otkrila koliko je prošlo od dijagnoze do operacije.

- Upravo zbog celokupnog haosa s koronavirusom tokom te jeseni i zime, za mene su usledili meseci čekanja. U julu 2020. dobila sam dijagnozu, tačno godinu kasnije bila je operacija. Tih 12 meseci bili su zaista teški. Iako su mi rekli da to što imam ne može tako lako da pređe u maligno, niko ne može stopostotno da garantuje da se to neće desiti. Srećom, uprkos čekanju, operacija je bila na vreme i sve se dobro završilo. Ne mogu da ne spomenem moju koleginicu Biljanu Obradović koja je pre tri godine imala sličan problem, bodrila me je i poslala u sigurne ruke. Operisao me je doktor Nikica Grubor, najbolji hirurg i predivan čovek, koji sa svojim timom radi u nimalo lakim uslovima, a čine prava čuda u Prvoj hirurškoj klinici. Takvi stručnjaci kao što je on su retki - rekla je Kolundžija i ispričala ostale detalje.

- Prvih nekoliko dana nakon izlaska iz bolnice bila sam bez snage, ali kako vreme prolazi, sve sam bolje. Iako sam imala veliku operaciju, 17 dana sam provela na klinici, sve vreme sam bila nasmejana i pozitivna jer sam znala da je najgore prošlo. Kada sam dobila konačan histopatološki nalaz, tek onda sam zaista mogla da odahnem. Nemam nikakvu terapiju, smatram se izlečenom, jedino ću neko vreme biti na malo drugačajem režimu ishrane.

Nina se osvrnula i na to kako je njen suprug Aleksa reagovao u ovom teškom periodu za njihovu porodicu.

- On je moj glas razuma. Čak i kada sam ja paničila, bila nervozna i uplašena, on je bio tu da me smiri. Njega je sve stiglo na dan operacije, nije baš lako sedeti pored telefona i čekati pet sati, ali to je sad sve iza nas, ispričala je za Story.

Onkolog dr Vladimir Kovčin ističe da je bitna stvar u sprečavanju nastanka, ali i širenja kancera preventiva i osluškivanje organizma, kao i to da se simptomi ne ignorišu.

Simptomi slični bezazlenim stanjima - Često ljudi ne obraćaju pažnju na simptome jer su slični bezazlenim stanjima. Tumori se kasno otkrivaju, jer često ne daju nikakve simptome. Neki od simptoma su: osećaj nadutosti, problemi sa varenjem, kiselina, mučnina... To su stvari koji se inače mogu javiti svakodnevno, ali u slučaju da potraju više od nedelju dana, mora se proveriti o čemu se reč. Ne znači uvek da će biti ozbiljno obolenje, ali pacijent ne treba da trpi i da čeka da se sve samo od sebe reši. Sve što vam se učini neouobičajeno za stanje organizma, treba proveriti kod lekara - istakao je dr Kovčin.

Kovčin je objasnio šta znači termin "kasno je".

- Kasno je kad tumor ne može da se operiše i da je došlo do urastanja u tkiva ili metastaza. Negde oko 30 do 40 odsto može odmah da se operiše i to su slučajno otkriveni tumori. Jedina sigurna dijagnoza tumora je biopsija - objasnio je Kovčin.

Onkolog Kovčin naveo je tri glave metode lečenja tumora koje su iste za sve vrste kancera.

foto: Kurir Televizija

- Kao i većina tumora, tumor pankreasa nema poznati uzrok. Postoji mnogo faktora koji mogu da utiču na razvoj karcinoma, a kod karcinoma pankreasa se znaju rizični faktori: pankreatitis, šećerna bolest, alkohol, teška i začinjena hrana, virusi, ali za njih nije potvrđeno. Lečenje se ne razlikuje od ostalih karcinoma. Imamo tri glavne metode: hirurgija, hemioterapija, biološki lekovi i radio-terapija - objasnio je Kovčin.

Glavni saveti stručnjaka i onih koji su pobedili opaku bolest je osluškivanje tela i redovni preventivni pregledi.

(Kurir.rs)

