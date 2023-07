"POMAGAJTE, AKO BOGA ZNATE, IL' ĆE DA BUDE KURŠLUS" Ana se sprema za letovanje, a zbog njenih MUKA Srbima SUZE IDU od smeha

Pakovanje za godišnji odmor ponekad može da bude prava agonija, pogotovo kada se radi o stvarima koje moramo da ponesemo. Pored toga, sam odabir destinacije i način na koji ćemo da stignemo do nje, mogu da naprave pravu zbrku u glavi i prouzrokuju ozbiljan stres. Upravo zato, status žene iz Srbije postao je pravi virlani hit na društvenim mrežama, jer su se mnogi s jnom poistovetili.

U Fejsbuk grupi "Grčka info" devojka po imenu Ana, podelila je objavu u kojoj je zamolila druge članove za pomoć. Naime, ona je na zabavan i humorističan način opisala sve one radnje koje se podrazumevanju pre polaska na more, a koje ponekad umeju da nam pošteno izmore živce. Zbog načina na koji je objava napisana, ubrzo je postala pravi viralni hit jer na najbolji način opisuje "kroz kakve muke prolaze porodice pre odlaska na more".

Njenu objavu prenosimo u celosti.

"Ljudi moji, došao je i taj trenutak da vi meni pomognete! Znači, umesto da vam pišem izveštaj s mora, kao i svake godine, ja sam, eto, primorana pre vremena da se obratim i da moju muku tešku podelim sa vama, jer, prijatelji se u muci poznaju, ako me razumete. Ili da budem precizna: Pomagajte, ako Boga znate il' će bude kuršlus!

Pazi sad ovako, problem prvi je ovoletnja destinacija i dogovor sa ovim mojim mužem, istim onim od prošle godine, a i iz one pre nje.

foto: Printscreen/Facebook

Ovako, ja 'oću da idem, kao sav normalan svet, tu negde blizu. Da "usidrim" svoj peškir prvog dana, da ga dobro obezbedim i učvrstim, pa da danju naručujem koktele sa što egzotičnijim nazivima, da se slikam, postavljam slike i nerviram familiju i drugarice kao i svaka normalna žena danas, a noću da čuvam stražu da mi neka "baraba" ne zauzme peškir poziciju. I tako 10 dana.

"Hoću bre da uživam na moru"

Hoću da uživam, bre, da opletem i kolce ako treba i da pričam na srpskom, da me ceo svet razume. I da kupim bundu i kožnu jaknu, razume se. Ali, avaj, gospodin muž 'oće u neki hotel sa šest, sedam, osam zvezdica, hoće čovek švedski doručak ili sto, nisam ga bas najbolje razumela jer, jelte ne slušam ga ništa, na nekom ostrvu kojem nit znam ime, nit bih mogla da ga izgovorim. Osmislio sve, kaže, napravio program putovanja, prepodne da se pentram po nekim gudurama, da osmatram i da biram plažu... a onda i da do nje silazim nekakvim stazama... Kaže, a to sam čula, da je to sve zbog mene, hoće da mi udovolji.

Znači, glava me odma' zabolela, i umesto da sam prestala da slušam, kao i do sada, ja se pređem i sve čujem, pa pošto smo već u svađi, ja se "reposvađam" sa njim na novih 15 dana

Znači to je problem prvi!

Ako neko ima dodatna pitanja, molim odma' da ih postavi, naknadno ne odgovaram, glava me boli, a pomalo i leđa. Sugestije dobrodošle.

foto: MoiraM / Alamy / Alamy / Profimedia

Problem dva je kupaći kostim! Znači, u startu da vam kažem da ja strogo pazim šta jedem. Znači, 3 obroka, 2 užine i ručak.

Kod mene u kući sve sam kvalitet, a ja kad spremam, čas probam ovo, čas ono... oduševim se kakva sam kraljica kuvanja... E, od tog silnog kuvanja dolazi do isparenja pa sam otekla, razume se. I sad mi nijedan kupaći ne odgovara.

"Sve može, al nudizam ne"

Znači dvodelni mi stoji do pola, od pola ne smem ni da pogledam, a onaj iz jednog dela se skupio u ormanu... Tačno sam znala, nije trebalo da ga ostavim na najhladnijem mestu, trebalo je bliže zidu.

I šta sad da radim? Molim brze i efikasne predloge i nemojte slučajno da mi neko pominje nudizam, odmah ću da se naljutim, pa ću i da plačem i onda će vam biti žao mene, a to ne smemo da dozvolimo.

foto: Shutterstock

Kao što vidite, ja sam vam očajna. Nemam s kim da prozoborim na ovu temu jer će drugarice da likuju što sam se ugojila, iako mi znamo da to nema veze sa istinom. Muža baš briga, uz to, eno priča ceo dan s nekim Tagom i Enpejom, malo psuje više se smeje - sigurno je već rezervisao nešto ili je na dobrom putu da to uradi.

I zato, pomagajte, al' da odma' rešimo, ko nema predlog nek se sam ispiše iz grupe, jer ja nemam vremena da se bavim vama od ovog silnog nerviranja. Drugo, naškodiće mojoj lepoti, a to nije dobro ni za koga.

Eto tako, neka sam vam rekla... sad mi malo lakše.

Aj jamas ili je jasas? Ko li ga izmisli, da me nervira, da mi je znati!? I fala, živi bili!".

(Kurir.rs/ Blic)

