DETE PUNI PELENU DOK ŽENA POHUJE PILETINU I PEČE PITU USRED GRČKE: Cela Srbija plače od smeha zbog Miloševe AGONIJE na letovanju

Uspomene koje je jedan tata iz Beograda poneo s prošlogodišnjeg porodičnog letovanja i dalje se prepričavaju, ne toliko zbog njegovih dogodovština s njegovim najmilijima, koliko zbog načina na koji je on te događaje predstavio na društvenim mrežama u jednoj od Fejsbuk grupa.

Miloš Gigić je tako postao jedan od omiljenih putopisaca Srba po grčkim Fejsbuk grupama, a simpatije je pobrao slikovitom pričom o tome kako izgleda prosečno jutro na letovanju jedne srpske porodice - od toga kad se ustaje, kada se doručkuje, pa sve do "visinskih" priprema za odlazak na plažu.

Njegova objava unutar Fejsbuk grupe, "Live from Greece", postala je viralana, a većina korisnika, i to oba pola, na kraju moraju da se slože sa Milošem - da je sve upravo tako kako je on i napisao. Objavu vam prenosimo u celosti:

foto: Shutterstock, Ilustracija

Velika seoba Srba

Nemam neki problem da ustanem rano, s tim što pre prve kafe i cigare imam puls i radi mi periferni nervni sistem, ali to je to. Gospođa je po tom pitanju još gora, s tom razlikom što je ona najčešće prva na udaru naših malih petlova iz pakla. A kad je već budna, zašto ne bi iskoristila vreme da malo očisti apartman, napravi doručak, i eventualno vidi ako fasada treba negde da se okrpi. Osvajač zlatne medalje na republičkom takmičenju mladih higijeničara, ova suva pedanterija ženska je u suštoj suprotnosti meni, apostolu kreativnog haosa. Ovaj štreber-multipraktik mora da uradi sve, i to odmah, za desetku. E sad, čovek bi rekao da će bar na odmoru da smanji doživljaj.

- Ajmo, buđenje, pola 9 je, rekli smo da ćemo danas ranije na plažu!

Jednom jedinom budnom sivom ćelijom mozga se mislim - ko si ti i šta hoćeš od mene…

- Ajde diži se, deca su budna. Ja evo završavam čišćenje poda, da doručkujemo na brzinu i polazak!

- Da te ne poznajem 18 godina, pa i da ti poverujem…

- Šta si rekao?!

- Koliko sve ovde blista, da čovek ne poveruje!!

- Tako sam i mislila.

foto: Profimedia

15 do 9 je, sedim na terasi i pokušavam da sprečim mlađe dete da se strmekne preko ograde.

Evo, doručak je spreman!

Zakleti borac protiv gladi u svetu je, na godišnjem odmoru usred Grčke, za doručak ispekao - pitu sa sirom!

- Aman, ženo, imaš li ti dušu…

- Molim?!

- Vruća je pita, još uvek se puši!

- Tako sam i mislila.

Starije dete gleda pitu, vrti očima i lice oblikuje u poznatu grimasu. Pre nego što sam stigao da kažem - nemoj dete, pobićeš nas sve, bomba je već bila bačena…

- Mamaaa, meni se ne jedeee piitaaaa!

foto: Profimedia

9 i 20 je. Sa terase iz apartmana čujem čudne zvukove.

- Šta radiš to, ženo, groma ne čula?!

- Pohujem piletinu!

- Aman kakva piletina, a plaža?!

- Kako?!

- Rekoh, idem na terasu da deci čuvam stražu!

- Tako sam i mislila.

Ravno je 10. Deca sita, gospođa likuje nad još jednom nutritivnom pobedom, a ja već dišem na škrge. Sve će ovo za desetak minuta biti gotovo, kad potopim dušu u more… Naše mlađe dete brzo uči. Zna da posle doručka ide mazanje kremom za sunčanje, samo što je ovog puta rešila da se pre svih nas namaže - kremom! Slani snovi polako su se topili zajedno sa mojim trepavicama dok je detetu rađen generalni servis.

foto: Youtube Printscreen

10 i 20. Svi obučeni, namazani kremom, aksesoar za plažu uredno popakovan u tri veće torbe. Još samo da pokupim ključeve od kola dok gospođa izvrši poslednju sanitarnu inspekciju i… iiii apartmanom se širi dobro poznat miomiris. Mlađe dete se zadovoljno smeška dok pelena postaje sve teža. Ajmo, mali servis. Bolje i ovde nego na plaži.

U pola 11 smo bili dole, ispred apartmana. Moj zadatak da iz gepeka automobila “Samo pokupim suncobran i asure” se pretvorio u preparkiravanje automobila na optimalno mesto u hladovini onog tamo drveta - jer, zašto da ne?!

Izlazim iz auta rešen da gazim i lomim sve na putu odatle do plaže. Naoružani torbama, suncobranom, asurama, šeširima, gumom za malog tiranina i nekakvim kitom ubicom za starije dete, galopom smo grabili prema spasonosnom plavetnilu.

Dubokog sam uverenja da je velika seoba Srba kraće trajala od našeg odlaska na plažu. Bilo je 15 do 11 kada su mi stopala dodirnula vreo pesak, tačno deset sekundi pre nego što mi je prvenče reklo - "Tata, meni se kaki…", napisao je on na kraju svoje viralne objave koja je nasmejala mnoge, a koja je, usled letovališne sezone, ponovo postala aktuelna na društvneim mrežama.

(Kurir.rs/ Blic)

Bonus video:

04:13 NOVA HIT DESTINACIJA ZA LETOVANJE! Hoteli su renovirani, a ponude izuzetno povoljne! Najbolji aranžmani DO KRAJA JUNA