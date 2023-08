IMAM 33 GODINE, SKROZ SAM OSEDELA I OBOŽAVAM SVOJ IZGLED: Svi tvrde da izgleda DOSTA STARIJE, a ona ovako PRKOSI zlim jezicima

Pid Džej Duma je popularna britanska influenserka, a ova dama rešena je da prkosi savremenim idealima lepote! Ona ne robuje teroru vitkosti i izvajanog tela, ali takođe odbija da se farba. Šarmantna 33-godišnjakinja već gotovo četiri godine pušta svoje sede, a zahvaljujući tome ima vrlo interesantan imidž.

Iako su sede i dalje svojevrsni tabu, već godinama unazad žene sve češće prihvataju trend sede kose, ređe se farbaju i čak ciljano ostavljaju poneki sedi pramen u kosi. Sedu revoluciju prigrlile su i neke slavne dame poput Sare Džesike Parker, Salme Hajek, kraljice Leticije, Endi Mekdauel...

Pip je svakako otišla korak dalje; sede možda nisu bauk kakav su nekada bile, ali ih žene u 30-im i dalje izbegavaju i već na prvu naznaku istih pribegavaju farbanju ili šatiranju. Ova influenserka rešila je da izađe iz začaranog kruga farbanja i opterećenosti sedim vlasima sa kojima je vodila bitku praktično od tinejdžerskih dana.

Danas izgleda vrlo specifično i svakako iskače iz mase, a dok se nekima njen novi imidž veoma dopada i podržavaju ovakav potez, drugi tvrde da Pip ipak izgleda starije sa sedom kosom. Ona ističe da obožava svoje sede, ali da nije uvek lako prihvatiti sebe u svom prirodnom izdanju.

"Puštam sedu kosu već više od tri godine i u ovom trenutku ona je praktično deo moje ličnosti. Ne mogu da zamislim svoju kosu u drugačijoj formi, ali koliko god da je volim, lagala bih ako bih rekla da je uvek prihvatim. Što više starim i što više sedih počinje da se probija, što više primećujem male bore i fine linije na licu, one izgledaju sve istaknutije. Ili u danima kada nisam našminkana i tek sam se probudila, ne mogu, a da ne osetim da moje sede kovrdže čine da izgledam kao razbarušena morska veštica. Nemam drugu poentu osim da kažem da imam svoje loše dane kada je reč o ovoj odluci, baš kao i sve druge žene koje puste svoje sede da rastu", napisala je Pip pre nekoliko meseci na Instagramu.

"Ponekad imam trenutke u kojima mislim da bih izgledala manje staro da se ofarba. Verovatno zato što zalazim dublje u svoje 30-e i počinjem da primećujem promene koje se dešavaju na mom licu i telu i ponekad pomislim da ova seda boja može da dodatno pokvari moja osećanja prema tim fizičkim znacima starenja. Mnogi od nas su odrasli sa projekcijom mladosti i lepote kao stvarima od najveće važnosti i tendencijom da ih zadržimo što je duže moguće, tako da pokušavam da sebe odučim od svih tih teških uverenja. Putovanje do ljubavi prema sebi i prihvatanja delova sebe kojima ponekad nađete zamerke nije uvek linearno, ali pretpostavljam da je to ono što ga čini posebnim kada do toga dođete, jer znate da ste se teško za to borili", zaključila je ona.

