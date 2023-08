"AJDE ZA ŠPANOVIĆKU SE ZNA JER JE JAVNA LIČNOST, ALI ŠTA DA RADI NAUČNICA" Prezime atletske šampionke opet izazvalo RAT na mrežama

Mnogi i dalje ne mogu da se naviknu na to da se Ivana Vuleta preziva upravo tako, a ne više Španović, kako glasi njeno devojačko prezime, sa kojim ju je javnost upoznala i sa kojim je osvojila niz medalja. Tema promene prezimena ponovo se pokrenula nakon što je čuvena atletičarka pre dva dana došla do pobedničkog postolja na SP u Budimpešti. I dovela do više nego intrigantne raspave na Tviteru.

"Ajde za Španovićku (Španovićeva) se zna jer je javna ličnost, prvakinja i poznata je kako god se prezivala, ali generalno je to jako veliki problem. Na primer, u nauci objaviš radove, promeniš prezime i sad kako neko treba da zna da si to ti kad gugla ili kuca u pretraživaču tvoje prezime i radove", glasi tvit koji je pokrenuo komentare.

Ivana Vuleta je prezime Španović nosila pre udaje za Marka Vuletu 2021. godine.

U nastavku ispod objave dodato je sledeće: "Mislim, svako treba da odluči sam da li će menjati prezime ili ne, ali meni taj koncept jako smeta. Po mom mišljenju, to je malo kao da menjaš identitet. Završila sam sve škole pod jednim prezimenom, celog života sam se prezivala tako i sad kao samo preko noći treba da promenim prezime, možda bih i dodala tuđe na svoje, ali da kompletno menjam svoje.... nisam sigurna baš".

Navedeno je i: "Evo primera moje profesorke sa fakulteta, radovi su pod jednim prezimenom i ne nalaze se pod pretragom drugog".

"Pa kao imalo je smisla kad su se ljudi venčavali sa po 25 godina, sada izgradiš karijeru po jednim imenom i puf, ne postojiš više. Ja moje pečate i licence nisam nikad menjala, a ni prezime u firmi. To je moj "identitet", ja sam "firma" sa tim imenom", "Žene dobijaju značajne nagrade u nauci pa promene prezime, ko treba da te zna zna, nema to veze sa tim, menjaju se svakako i lična karta i ostala dokumenta, samo je pitanje šta ko želi, sve ostalo su gluposti", "Ne mora da bude problem, ako bibliotekar odradi posao i poveze obe varijante", "Nisam promenila upravo iz tog razloga, do udaje sam već i objavila radove i nisam želela da petljam sa prezimenima. Znam neke koleginice koje su dodale prezime ali na radovima pišu samo devojačko i to je skroz okej", "Razumem kad se neko uda mlad. Ja se udala sa 30, nisam mogla da zamislim da ostanem bez svog prezimena, kao da me neko izbriše gumicom i više ne postoji ništa što sam uradila, ja ne postojim", "Prijateljica živi i radi u Engleskoj, istaknuti stručnjak. Udala se, uzela muževljevo prezime, lična karta, dokumenti.. nastavila da radi pod devojačkim prezimenom. Ništa nije menjala. Odvojila privatno i poslovno", "Mislim da je vreme da se sa tim prekine. Zasto bi iko menjao identitet stupajući u brak. Baš glupa praksa", "Muke sam mučila na poslu kad sam prezime promenila. Potpis, pečat, mejl, silni klijenti zbunjeni, licenca", "Kad smo kod ovig pitanja, ja mislim da sam pogrešila što sam uzela muževljevo, ne iz nekog ne znam i ja razloga, nego zato što želim da se "izgradim" kao spsiateljica, a dosta njih me zna pod devojačkim prezimenom, pa razmišljam da ako budem objavila knjigu da to bude sa dva prezimena", "Tako kuma kad je promenila prezime i poslala prvi službeni imejl sa novim, svi živi je zvali da je pitaju da li je dobila otkaz i ko je ta nova Znam da je rešavala nekako to sa naučnim radovima i da je bilo problematično, ali evo sad se ne sećam kako".

