ZA MESEC DANA SAM IMAO 4 SVADBE: Dva druga su dobila po 50 €, druga dvojica po 100 €, komentar mladenaca me je RAZOČARAO DO SRŽI

Koliko para treba staviti u kovertu za svadbeni poklon pitanje je koje muči mnoge. Nepisano pravilo jeste da bi 'trebalo' pokriti svoju stolicu, pa je u poslednje vreme 50 evra postalo minimalna cifra ispod koje retko ko ide. U zavisnosti od bliskosti sa mladencima taj iznos može da raste, ali problem nastane kada mladenci 'ne zarade' od svadbe koliko su očekivali, pa svatovima usput natrljaju na nos da su mogli malo više da se otvore, ne razmišljajući da pojedini gosti imaju više veselja koja moraju finansijski da isprate, kao momak koji je svoje iskustvo sa četiri svadbe podelio na Reditu.

- Sezona svadbi... U mesec dana bejah na četiri svadbe - školskog druga, druga sa faksa i dvojice vrlo dobrih kolega. Nisam neko ko ide na svaku svadbu, eskiviram rado svaku gde sam pozvan kurtoazije radi, ali na ove odoh jer su ljudi sa kojima se baš dugo znam (drugari) i jako smo dobri i ljudi koji su deo svakodnevnice i blisko sarađujemo na poslu (kolege), te je bio red da ispoštujem - započeo je svoju priču, a potom otkrio kome je koliko na poklon odneo.

- Moja je računica za kovertu: 50 € za one sa kojima nisam baš nokat i meso i red je da ih ispoštujem i 100 € za bliske ljude. Za veće iznose, koliko god bi voleo nekad nekima da darujem, jednostavno nisam finansijski dorastao. Drugari dobiše po 100 €, kolege po 50 €. Za mesec dana to je 300 € koje sam boga mi osetio iako možda ne zvuče kao neke pare.

Sinoć pričam sa drugom o utiscima kako je sve prošlo i reče čovek kako su očekivali darežljivije svatove i da nisu pokrili ni svadbu. Nije mislio konkretno na mene, barem ne mislim... Ali mi se taj komentar malo zgadio moram priznati.

Ja svadbu nikad nisam pravio, daće Bog jednog dana možda, pa nemam iskustva, ali mi nije jasno šta to mladenci konkretno očekuju kada je u pitanju ekonomija svadbe?

OK, znam da većina računa da svako pokrije svoj trošak stolice barem, ali čujem često priče kako povrh toga mladenci očekuju i fine parice... Jutros u priči sa kolegom, kaže on kako je pristojno da mladenci dobiju finu svotu novca za svoje prve korake, kao da ih ljudi lansiraju u život... Šta? Pa mi jedva sebe održavamo u životu a kamoli druge da lansiramo... Inače, sve 4 svadbe oko 100 zvanica, lep prostor, muzika, sve beše po ps-u.

Pa mi nije jasno... Meni je u startu glupo da ti praviš svadbu i da se istežeš više nego si dugačak, pa da očekuješ da ti mladenci otplate kredit koji si digao za svadbu, a tek da preko toga očekuješ pare za medeni mesec ili da ti urediš stan... Ok, možda tako i ide kod ljudi čije je okruženje neki stalež kojem novca u životu nikad ne fali, ali ja pričam o nama skromnijim.

Kakvo je vaše mišljenje povodom toga? Koliko vi para stavite u kovertu? Vi, koji ste pravili svadbu, da li ste se bavili sličnom ekonomijom i kako ste prošli?

Moje neko mišljenje jeste da je bolje u granicama svojih mogućnosti organizovati nešto intimnije i jeftinije, nego praviti feštu, a posle se jadati kako su svatovi cicije...

Uostalom, evo na ličnom primeru, nije meni milo što sam u mesec dana morao da pravim izdatak za nečije veselje, na stranu što je meni drago, ali valjda ljudi mogu imati svest i razumevanje kakva su vremena i da svadba prosečnom svatu jeste izdatak, a kamoli više njih", zaključio je momak u svojoj objavi.

"Pre par nedelja bila opsežna diskusija o ekonomiji svadbi. Koliko sam propratio, ljudi u suštini jure neki RoI (od 120-150%, dakle na svadbu od 20k evra izvući 24-30k ukupno u sredstvima/assetima što bi se reklo (dakle keš, vaučeri i predmeti, retke ptice, umetnine, autorska prava, potraživanja koja dospevaju ubrzo), od koga je preporučljivo da 50-70% bude likvidno u formi keša ili konvertibilnih potraživanja", objasnio je jedan korisnik Redita.

Drugi su opisali ukratko svoja iskustva.

"Seljačka posla. Svadbu praviš za svoj merak i svoju kintu. Lično sam u startu svima stavio do znanja da neće biti svadbe od 200+ ljudi od kojih ce biti 170+ ljudi koje vidjam jednom u par godina, ako i tada. Supruga je isto razmišljala. Na kraju je to bila "skromna" svadba sa oko 20-ak ljudi. Naravno da nisam pokrio troškove, ali to nisam ni ocekivao niti sam istu pravio radi nekog dobitka", "Heh... Ti ljudi verovatno gledaju i kada je rođendan šta su dobili od koga, pa da vrate poklon u istoj vrednosti. To što oni očekuju da od koverti pretekne i za jedne Sejšele/Zanzibar/Maldive je lično njihov problem".

