LJUDI PLAČU DOK ČITAJU ISPOVEST BAKE MARIJE: U 89. godini PRVI PUT OTIŠLA NA MORE, odvele je ćerke a evo zašto pre to nije učinila

Da za pojedine stvari nikad nije kasno, govori primer jedne 89-godišnje bake koja je u svojim poznim godinama odlučila da uradi nešto po prvi put - da ode na more! Iako uz par dana premišljanja, zbog svoje odluke, naravno, nije zažalila, te tvrdi da je sve bilo "uzbudljivo pod stare dane".

Marija Poljak (89) iz Svete Marije u Hrvatskoj ceo život je naporno radila i brinula o porodici. Odgajila je dve ćerke i sina, tako da je danas ponosna baka šestoro unučadi i prabaka sedmoro praunučadi. Život koji je provela u izrađivanju korpi i radu na polju, doneo mnogo uzbuđenja. Međutim, nikad nije imala prilike da ode na more… Sve do sad!

Početkom avgusta Marija je konačno odlučila da prvi put ode na more! Čitav jedan novi, morski svet otvorio se u poslednjoj etapi života simpatičnoj Mariji, koja nije ni slutila da će joj dani postati tako uzbudljivi pod stare dane.

Mariju, koja zbog zdravstvenih razloga danas živi s ćerkom Slavicom u Donjoj Dubravi, su na odlazak na more nagovorile unuka i kćeri Slavica i Nada, s kojima je i otišla na more, osam dana na ostrvo Vir, a vozio ih je Nadin suprug, zet Zlatko.

"Marija je dve nedelje pre odlaska na more bila toliko uzbuđena da nije mogla ni da spava. Brinula se kako će to biti, malo je hvatala i panika, premišljala se da li bi ili ne bi išla. No, kad je došla na more, bilo joj je prelepo! Nismo mogli da je isteramo iz vode - rekla je njena ćerka Slavica za Medjimurski.hr.

Nikada nije razmišljala o odlasku na more

A zašto nikada nije otišla na more, baka Marija je objasnila da su životne prilike bile takve da nije ni razmišljala o moru.

"Dok sam bila mlada, nisam imala mogućnosti da odem na more. Bila su to drugačija vremena. Ljudi su puno radili i bavili se poljoprivredom, nije bilo ni auta i nije se išlo na more… Kasnije sam ostala udovica i nisam ni razmišljala o odlasku na more", rekla je Marija.

Put joj je bio malo naporan, ali Sunce i more su je oduševili i pozitivno delovali na nju.

"Put je bio malo naporan, ali ništa strašno. Obožavala sam da budem na Suncu i u moru, koje je jako pozitivno delovalo na mene. Jednostavno sam oduševljena! Drugačija je to klima, lekovita voda… Prelepe plaže! Rado bih išla ponovo tamo i žao mi je što se pre nisam odvažila na takvu pustolovinu!", objasnila je baka Marija, piše Medjimurski.hr.

A onda je dodala:

"Preporučila bih i drugim starijim ženama, ako su u mogućnosti, da odu na more i uživaju!", zaključila je ona.

Bonus video:

00:20 Baka od 90godina obeležila Svetski dan velnesa