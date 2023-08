MUŽ ME JE PREVARIO SA MOJOM NEĆAKOM (19)! Našla sam OVO ispod kauča, i sve sam shvatila: Dodirivao je usne dok je zurio u nju

Jedna žena požalila se na poznatom roditeljskom forumu "Netmums" na svoj problem u braku, a njena ispovest šokirala je članove ove internet zajednice. Nju je muž napustio zbog benigne poruke koju je dobila od prijatelja, optuživši je da ga vara, ali zanimljiv je trenutak kada je to uradio... On ju je ostavio tek nakon što ga je ona optužila da je imao aferu sa njenom 19-godišnjom nećakom!

Supružnici su u braku bili tri godine, a nedavno su se preselili u drugu zemlju kako bi vodili računa o petoro nećaka ove žene, jer su njihovi roditelji umrli. Ona je ubrzo posumnjala da se između njenog muža i nećake jer je primetila da njih dvoje neprestano zure jedno u drugo!

foto: Profimedia

- Toliko sam odbacivala tu ideju, ali osećaj nije nestajao. Bila sam trudna sa prvim detetom kada sam primetila grudnjak ispod kauča gde on i ona provode većinu vremena. Nikada ne držimo donji veš u dnenvnoj sobi, pa se pitam kako je tu završio - otpočela je svoju bolnu ispovest.

- Zurenje, pogledi i on koji je raširio nogu i dodirivao usne dok je direktno zurio u nju, sve to je učinilo da mi bude užasno neprijatno. Jednog dana sam videla kako joj otvara vrata i dodiruje njenu ruku, a meni nikada nije otvorio vrata, nikada me ne dodiruje, nikada mi nije rekao "Volim te". Iako sam mislila da sam luda što verujem da mi nešto rade iza leđa, moj instinkt je nastavio da radi - dodala je.

Nastavila je da obraća pažnju na njihovo ponašanje i primetila je da se često "slučajno" dodiruju, a to je samo pojačalo njene sumnje. Na kraju je rešila da ih suoči sa optužbama za preljubu.

- On je tip čoveka koji nikada ništa ne bi priznao, čak i da ih uhvatim na delu, našao bi izgovor. Oboje su sve negirali, ali su tada znali da ih posmatram i pokušavali da to sakriju... Međutim, i dalje su se isto ponašali kada su mislili da ih ne gledam - piše ona.

foto: Profimedia

Ova žena je, ipak, ostala u braku jer nije imala konkretne dokaze, a dobila je dvoje dece sa partnerom. Ona je, takođe, platila njihovo venčanje, hipoteku i potrošila je mnogo novca na održavanje kuće - na kraju se osećala iskorišćenom. Činjenica da je on nju optužio za preljubu je samo pogoršala situaciju...

- Čak me je i ostavio, ali se onda vratio i rekao da hoće da poradi na našoj vezi. Osećam se tako izgubljeno i ne znam šta da radim - zaključila je.

Komentatori su se uglavnom složili da bi trebalo da ga ostavi, a ako ne to, onda da bar odmah prepiše kuću na decu. "Pokušava da vas izludi i natera da preispitujete sopstvenu stvarnost", "Zvuči kao da ima narcisoidni poremećaj", "Promenite bravu i izbacite ga iz kuće", "Morate da ga ostavite", neki su od komentara.

(Kurir.rs/ŽenaBlic)

