ISPOVEST OČAJNE ŽENE! Traži savet: Moj ljubavnik se ženi, a ja ga želim! Da li da kažem njegovoj verenici da je vara sa mnom?

Očajna žena se obratila terapeutkinji Deidre Sanders za savet nakon što je završila u krevetu sa bivšim koji je odlučio da se oženi drugom devojkom. Žena je strašno zaljubljena u svog bivšeg i ne može da se pomiri sa činjenicom da je on zauzet i smatra da bi trebalo da kaže njegovoj budućoj supruzi celu situaciju.

- Ne mogu da odolim seksu sa njim. Imam 31 godinu i prošle godine sam se ponovo spojila sa svojom prvom ljubavlju. Bili smo zajedno dve godine kada smo imali 17 godina i, iako smo oboje dugo imali... povremene veze, nikad se nismo zaboravili. Kada smo se sreli pre godinu dana, strast je još uvek bila prisutna i imali smo neverovatan seks.

foto: Shutterstock

Ali od početka sam imala osećaj da me laže. Ponekad je lagao, nije se pojavljivao kada smo se dogovorili ili bi me nazvao u poslednjem trenutku i izvinio se. Nikada nije želeo da ga posetim kod kuće, a ako bismo se sreli, uvek je bilo u mom stanu ili u njegovoj teretani. Međutim, nisam imala pojma da se on ženi nekom drugom - počela je žena svoju ispovest.

Nakon što se nije čuo sa njom nekoliko nedelja, počela je da brine za njega, pa je odlučila da ode da razgovara sa njegovim ocem, kog poznaje dugi niz godina. Njegov otac se iznenadio kada ju je video, a još više kada mu je ispričala šta se dešava između njih. Tada joj je rekao da je njegov sin već tri godine u vezi sa drugom devojkom i da treba da se venčaju.

- Posle toga je moj ljubavnik priznao da je lagao. Ali se kune da me i dalje voli. Vidimo se jednom nedeljno i svaki dan mi šalje poruke. Sinoć je rekao da i dalje želi da ima seks sa mnom nakon što se oženi. On zna da sam ludo zaljubljena u njega i ne mogu da živim bez njega. Ne znam da li mogu da stojim po strani dok se on ženi, ne govorim ništa, i nastavim ovako. Želim još. Možda da joj kažem istina? Bar će tada sve izaći na videlo - rekla je ona.

foto: Profimedia

- Ako kažeš njegovoj verenici, pretpostavljam da će biti besna i da ga više nikada nećeš videti ili čuti. Šta je za tebe na duge staze? Ti ćeš uvek biti druga žena, pitajući se da li će se on pojaviti - rekla joj je i dodala da može da bude zadovoljna što je njegova druga žena.

Prema njenim rečima, na nju obraća pažnju samo kada mu to odgovara.

- Odmakni se od njega i zaokupi se i uskoro ćeš se oporaviti od pritiska koji ima na tebe. Bilo bi dobro da ga se rešiš. Ostavi ga njegovoj verenici — mada sumnjam da će jadnoj ženi mnogo doneti radost - zaključila je ona.

(Kurir.rs/net.hr)

Bonus video:

01:07 DAN ZALJUBLJENIH JE SVETSKA PREVARA Sveštenik Gligorije za Kurir TV: Pravi hrišćani treba da slave ljubav i večnost svakog dana